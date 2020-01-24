ВАДА решило запретить спортсменам пить пиво перед допинг-контролем

В соответствии с новым Всемирным антидопинговым кодексом, вступающим в силу с 1 января 2021 года, спортсменам запретят пить слабоалкогольные напитки перед сдачей допинг-пробы, сообщила заместитель гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

«Новый международный стандарт Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) запретит употребление алкоголя на пункте допинг-контроля. Речь идет о пиве в первую очередь. Сейчас каждое антидопинговое агентство может устанавливать свои ограничения в этом вопросе. Но в новом стандарте четко прописан запрет», – приводит слова Пахноцкой ТАСС.

«Во-первых, это вредит здоровью спортсмена, о чем есть заключение экспертных комиссий. Во-вторых, употребление алкоголя приводит к не совсем достойному поведению на пункте допинг-контроля, что ранее выражалось также и в том, что в адрес инспекторов поступали угрозы. В-третьих, алкоголь мешает обнаружению возможной запрещенной субстанции», – добавила она.

РУСАДА еще в прошлом году запретило спортсменам во время прохождения допинг-контроля употреблять алкогольные и слабоалкогольные напитки. Пахноцкая рассказала, что РУСАДА после этого столкнулось с негативной реакцией.

9 декабря исполнительный комитет ВАДА решил лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях из-за якобы махинаций с базой данных Московской лаборатории. Позже ВАДА временно лишило лицензии Московскую антидопинговую лабораторию.





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