Турция отправила пассажирку самолета из Китая обратно

24.01.2020, 15:05, Новости дня

Власти Турции выслали прибывшую авиарейсом из Китая женщину после того, как у нее обнаружили симптомы пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.

Газета Yeni Safak информирует со ссылкой на министерство здравоохранения Турции, что такая мера была предпринята по согласованию с самим пассажиром, передает ТАСС.

Ранее были отменены все рейсы из китайского Уханя в Москву.

31 декабря 2019 года китайские власти информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем болезни является коронавирус 2019-nCoV, из-за которого умерли уже 26 человек.

Вирус распространился за пределы Китая. Заболевание передается от человека к человеку.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что известно о новом китайском вирусе и как от него защититься.



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