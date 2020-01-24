Турция отправила пассажирку самолета из Китая обратно

Власти Турции выслали прибывшую авиарейсом из Китая женщину после того, как у нее обнаружили симптомы пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.
Газета Yeni Safak информирует со ссылкой на министерство здравоохранения Турции, что такая мера была предпринята по согласованию с самим пассажиром, передает ТАСС.
Ранее были отменены все рейсы из китайского Уханя в Москву.
31 декабря 2019 года китайские власти информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем болезни является коронавирус 2019-nCoV, из-за которого умерли уже 26 человек.
Вирус распространился за пределы Китая. Заболевание передается от человека к человеку.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что известно о новом китайском вирусе и как от него защититься.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Госдума в первом чтении приняла законопроект о поправках в конституцию. Сроки, в которые проходит госпереворот, вполне показательные — Путин, безусловно, старается пройти первый, самый сложный период переворота максимально быстро, чтобы не дать оппонентам возможности осмыслить происходящее и организовать противодействие. Любой переворот, будучи кризисом, имеет свои законы, среди которых главный — темп превыше всего. Именно стремительность, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Вокруг меня все кишит гномами» / 27 декабря
- Отдыхающая в Дубае Лолита Милявская показала постройневшую фигуру: «Собственная тень приносит удовольствие» / 8 января
- Мнение: Прибалты терпят окончательное поражение в борьбе против БелАЭС / 15 декабря
- Мнение: Помощь в полбордюра / 25 ноября
- В России вышли две версии роскошного кроссовера Bentley Bentayga / 16 декабря
- Нина Русланова обратилась к врачам из-за проблем с сердцем / 16 января
- Мнение: Оптимизация в цвету / 14 января
- Мнение: Анонс теста / 17 апреля