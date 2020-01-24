Адвокат рассказала о состоянии доставленного во Францию россиянина Винника

Доставленный из Греции во Францию житель России Александр Винник очень слаб и шокирован, сообщила его французский адвокат Ариан Зимра.

Зимра сообщила, что Виннику «плохо: он очень слаб, он шокирован, ему не сказали, куда его везут, что происходит». Кроме того, житель России «держит голодовку уже 34 дня, он очень ослаблен физически и психологически», передает РИА «Новости».

Адвокат сообщила также, что судья по свободам и заключению во вторник, 28 января, будет решать вопрос, касающийся предварительного заключения Винника во Франции.

Ранее греческий суд, объясняя причины выдачи россиянина во Францию, заявил, что его право «находиться рядом со своими несовершеннолетними детьми» было «принято во внимание», но «оно не имеет решающего значения и не может стать выше интересов международной общественности в борьбе с преступностью».

По мнению защиты, Винника преследуют не за преступления, а за «деятельность во имя свободы», так как «он создает свободные финансовые операции граждан».

Работа интернет-биржи криптовалют BTC-Е, с которой связывают Александра Винника, была приостановлена в июле 2017 года после его ареста в Греции по запросу США. Мужчину обвинили в помощи киберпреступникам и отмывании денег.

Сенатор Франц Клинцевич в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что ситуация с Винником является элементом информационной войны, в которой главное – это «вызвать негатив к России».

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