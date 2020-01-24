Зеленский рассказал Нетаньяху историю своей семьи, пострадавшей от Холокоста

Президент Украины Владимир Зеленский при встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху прочитал ему три истории о Холокосте и Второй Мировой войне, в том числе о своей семье.

«Касательно трагедии Холокоста, я приготовил письмо, которое я бы хотел прочитать в Вашем присутствии. У меня есть три истории, которыми я бы хотел поделиться с Вами сейчас. Три истории о Холокосте и Второй Мировой войне», – сказал Зеленский, передает РИА «Новости».

Первая история оказалась о мусульманке, которая была «директором детского сада в оккупированном нацистами Крыму, скрыла национальности детей, сделав вид, что они крымские татары, дала им татарские имена, научила обычаям и традициям, дала документы и медицинские сертификаты» и таким образом спасла 88 евреев.

Вторая история – о заключенном концлагеря, украинском священнике греко-каталитической церкви, спасавшем евреев, выдавая им документы о крещении.

В третьей истории Зеленский рассказал о своей семье. «История семьи, где были четыре брата. Трое из них, а также их родители, стали жертвами Холокоста, они были расстреляны нацистскими оккупантами на Украине. Четвертый брат был на фронте, вернулся живым… Через два года после окончания войны у него родился сын, через 31 год – внук, через 40 лет внук стал президентом и сейчас он стоит перед вами», – сказал Зеленский.

Письмо с историями Зеленский передал Нетаньяху.

Также в пятницу утром президент Израиля Реувен Ривлин провел встречу с Зеленским.

«Рад приветствовать президента Украины, который принял мое приглашение на события к 75-летию освобождения «Аушвиц». Мы разделяем стремление обучать будущие поколения и бороться с теми, кто отрицает Холокост», – написал Ривлин в Twitter.

В четверг министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац лично поблагодарил президента РФ Владимира Путина за то, что Красная Армия освободила узников концлагеря Аушвиц, в том числе его мать, и помогла победе над нацистами.

Форум приурочен к 75-летию освобождения нацистского концлагеря «Освенцим» советскими войсками в январе 1945 года. Для участия в мероприятиях, центральная часть которых прошла 23 января в иерусалимском музее Яд Вашем, приглашены делегации из десятков стран мира.

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