Взломана переписка «духовника Путина» Шевкунова. Среди прочего из нее видно, как Мединский преследовал Серебренникова

Бывший министр культуры Владимир Мединский стоял за кампаниями против независимых российских театральных деятелей, которые закончились судебными делами. Об этом стало известно из взломанной почты «духовника Путина» митрополита Тихона (Шевкунова), архив которой опубликовал телеграм-канал «Black Mirror».

Как следует из архива писем, Мединский внимательно отслеживал деятельность художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова и жаловался на него «духовнику Путина» митрополиту Тихону (Шевкунову) и режиссеру Никите Михалкову.

В письмах Мединский называет Серебренникова «застенчивым воришкой». Позже против Серебренникова было возбуждено уголовное дело.

Кроме того, бывший министр культуры направил в адрес «духовника Путина» жалобу на постановку «Тангейзер» Новосибирского академического театра оперы и балета.

В конце февраля 2015 года против постановщика оперы Тимофея Кулябина и директора театра Бориса Мездрича возбудили административное дело об осквернении религиозных символов, а Минкульт начал проверку финансирования «Тангейзера». 29 марта Мездрича уволили, а новый директор театра Владимир Кехман вскоре снял «Тангейзер» с репертуара.

Кроме того, Мединский просил митрополита Тихона поддержать его намерение передать Министерству культуры контроль над СМИ и книгоиздательством. По мнению Мединского, существует семь причин, чтобы вывести эти отрасли из-под контроля Министерства цифровой экономики и передать управление ими Минкультуры.

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