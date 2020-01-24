САП закрыла дело Охендовского, которого подозревали в получении денег из «черной бухгалтерии» Партии регионов

Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное производство в отношении бывшего главы Центральной избирательной комиссии Украины Михаила Охендовского. Об этом говорится в ответе Национального антикоррупционного бюро на запрос издания «РБК-Украина».
Дело закрыто по решению процессуального руководителя в порядке ст. 284 Уголовного процессуального кодекса Украины, говорится в сообщении, датированном 15 января.
Охендовского подозревали в получении более 1,2 млн грн взяток из «черной кассы» Партии регионов.
В октябре 2016 года глава САП Назар Холодницкий говорил, что его ведомство проверяет четыре факта возможного получения Охендовским средств из «черной кассы». 13 декабря Охендовскому вручили подозрение.
21 декабря 2016-го Соломенский суд Киева избрал меру пресечения главе ЦИК в виде личного обязательства.
Первым о «черной бухгалтерии» Партии регионов 28 мая 2016 года заявил бывший замглавы Службы безопасности Украины Виктор Трепак. Он сообщил, что передал в НАБУ массив документов, свидетельствующих, по его словам, о системе подкупов и фальсификаций, которые сопровождали приход к власти Виктора Януковича и его окружения.
31 мая часть этих документов опубликовали народный депутат от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко и главный редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева-Боровик.
Охендовский возглавлял ЦИК с 2013-го по 2018 год.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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