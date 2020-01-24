Италия пригрозила оштрафовать Facebook на 5 млн евро

Антимонопольное ведомство Италии возбудило дело в отношении компании Facebook из-за неисполнения социальной сетью предписания, выпущенного в связи с ее коммерческой практикой в отношении данных пользователей.

В связи с новым расследованием, Facebook может быть оштрафована на 5 млн евро, информирует РАПСИ со ссылкой на Reuters.

Ранее, в ноябре 2018 года, итальянская служба защиты конкуренции заявила, что социальная сеть не информировала должным образом своих пользователей о том, что собирает и использует в коммерческих целях их личные данные, оштрафовав Facebook на 5 млн евро.

Кроме того, антимонопольное ведомство предписало, что Facebook обязана разместить исправленное заявление с сообщением о коммерческом использовании персональной информации пользователей на своей домашней странице в Италии, на странице приложения и в личных аккаунтах итальянских подписчиков.

Таким образом, новое дело против социальной сети открыто в связи с частичным неисполнением предыдущего предписания.

Напомним, что Facebook неоднократно подвергалась санкциям из-за отношения к личным данным пользователей. Так, летом прошлого года компания согласилась выплатить 5 млрд долларов в рамках урегулирования дела о нарушении конфиденциальности личных данных пользователей, заведенного Федеральной торговой комиссией США.

В 2018 году власти Великобритании оштрафовали Facebook на 500 тыс. фунтов стерлингов в связи с утечкой данных в рамках дела Cambridge Analytica. Компания оказалась в центре скандала после того, как СМИ узнали, что данные миллионов пользователей Facebook собирались с помощью тестового приложения. Власти Великобритании и США организовали слушания по этому делу, а основатель Facebook Марк Цукерберг дал показания Конгрессу США.

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