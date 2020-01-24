У самолетов «Бек Эйр» обнаружены серьезные дефекты

АО «Авиационная администрация Казахстана» выявило несколько серьезных дефектов у самолетов компании «Бек Эйр», чей лайнер разбился в декабре прошлого года после вылета из Алма-Аты, сообщила руководитель по безопасности полетов АО Линда Орлэди.

Она также предоставила фото- и видеодоказательства выявленных недочетов. Орлэди сообщила, что в ходе проверки были установлены множественные повреждения носовых обтекателей самолетов, за которыми расположены радары. Это является угрозой безопасности полетов, информирует ТАСС.

На некоторых самолетах авиакомпании отсутствуют идентификационные таблички на двигателях.

«В 50% случаев на двигателях «Бек Эйр» не обнаружено табличек», – отметила она, подчеркнув, что компания-производитель двигателей «Роллс-Ройс» запрещает снимать таблички. В случае демонтажа следовало это зафиксировать документально.

Генеральный директор АО «Авиационная администрация Казахстана» Питер Гриффитс заявил, что сейчас в отношении компании проводятся две проверки. Одна из них, которая проводится акционерным обществом, будет завершена 26 января. Ворую проверку проводит транспортная прокуратура Казахстана.

Напомним, в декабре самолет авиакомпании «Бек Эйр», следующий рейсом 2100 Алма-Ата – Нур-Султан, потерял высоту после взлета, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание за пределами аэропорта.

На борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа, в результате крушения самолета 12 человек погибли и 49 пострадали.

Причиной крушения самолета могло стать его обледенение. В качестве возможных причин катастрофы рассматривали техническую неисправность, ошибку пилотирования и неблагоприятные метеоусловия. Предполагалось также, что авария могла произойти из-за спутного следа взлетевшего за минуту до этого Airbus.





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