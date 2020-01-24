«Мне безумно хотелось отвернуться и больше на это не смотреть»: пронзительная исповедь Лолиты о любви

24.01.2020, 14:44, Разное

Эта видеоработа TO-MA открывается почти исповедальными словами Лолиты. «Я как-то сказала тебе, что мало разбираюсь в любви, – говорит певица. – Это неправда – я знаю о любви многое. С трепетом наблюдала за ней. Знаешь, без нее смотреть на наш с тобой мир было бы невыносимо. Все эти ужасные войны, боль, ложь, ненависть… Мне безумно хотелось отвернуться и больше на это не смотреть. Никогда».

«Прощай, моя нирвана, я латаю раны, – поет TO-MA
в клипе, – Прощай, моя нирвана, все между нами рвано и трещат по швам связи опасные». И эти слова для Лолиты кажутся сегодня очень актуальными – в прошлом году она рассталась с пятым мужем. Впрочем, сегодня раны на сердце затягиваются, и вот уже артистка намекает на новые отношения.

В конце прошлого года Лолита дала грандиозный концерт в самом большой столичном гей-клубе «Центральная станция». А уже 14 февраля там выступит и TO-MA. И у нее есть все шансы понравится самой толерантным и стильным мужчинам Москвы.



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