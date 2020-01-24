«Мне безумно хотелось отвернуться и больше на это не смотреть»: пронзительная исповедь Лолиты о любви

Эта видеоработа TO-MA открывается почти исповедальными словами Лолиты. «Я как-то сказала тебе, что мало разбираюсь в любви, – говорит певица. – Это неправда – я знаю о любви многое. С трепетом наблюдала за ней. Знаешь, без нее смотреть на наш с тобой мир было бы невыносимо. Все эти ужасные войны, боль, ложь, ненависть… Мне безумно хотелось отвернуться и больше на это не смотреть. Никогда».

«Прощай, моя нирвана, я латаю раны, – поет TO-MA

в клипе, – Прощай, моя нирвана, все между нами рвано и трещат по швам связи опасные». И эти слова для Лолиты кажутся сегодня очень актуальными – в прошлом году она рассталась с пятым мужем. Впрочем, сегодня раны на сердце затягиваются, и вот уже артистка намекает на новые отношения.

В конце прошлого года Лолита дала грандиозный концерт в самом большой столичном гей-клубе «Центральная станция». А уже 14 февраля там выступит и TO-MA. И у нее есть все шансы понравится самой толерантным и стильным мужчинам Москвы.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Народный депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук заявила, что поездку ее коллег по фракции на Международный экономический форум в Давосе в том числе за счет структур бизнесмена Виктора Пинчука нельзя считать коррупцией, сообщает «Радіо Свобода». «Я даже звонила сегодня за консультацией в НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. – «ГОРДОН»). НАПК утверждает, что это не […]