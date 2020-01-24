Мотогонщик Стравер скончался после аварии на «Дакаре»

Мотогонщик из Нидерландов 48-летний Эдвин Стравер скончался от травм, полученных при аварии в ходе 11-го этапа ралли-рейда «Дакар».
После аварии у гонщика около 10 минут не было сердцебиения, однако врачам удалось реанимировать его. Стравер был доставлен в больницу в Эр-Рияде в критическом состоянии. У него были диагностирован перелом в верхней части шейного отдела позвоночника, информирует портал Motorsport.
В прошлую среду Стравера, так и не пришедшего в сознание, доставили в Нидерланды. Врачи подтвердили, что гонщик получил серьезное повреждение мозга. Семья дала согласие, чтобы его отключили от аппарата искусственного дыхания.
«Дакар-2020» стал третьим для Стравера. Он занимал 38-е место в общем зачете мотогонщиков, а перед стартом 11 этапа занимал четвертую позицию в подкатегории.
В 2019-м Стравер одержал победу в классе Original by Motul. В Нидерландах он работал инженером в сфере технического обслуживания, мотогонщик также являлся владельцем компании в Рейсвейке.
Стравер – второй погибший мотогонщик на «Дакаре» в 2020 году. Ранее в результате аварии на седьмом этапе погиб 40-летний португалец Паулу Гонсалвеш. Ралли-марафон Дакар-2020 поводился в Саудовской Аравии с 5 по 17 января.
В прошлые годы на «Дакаре» также погибли несколько мотогонщиков. Так на «Дакаре-2015» погиб 39-летний польский мотогонщик Михал Херник. В 2014 году на «Дакаре» в Аргентине погиб 50-летний бельгийский мотоциклист Эрик Палант.
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