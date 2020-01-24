Нидерландский мотогонщик скончался спустя неделю после аварии на ралли «Дакар»

Нидерландский мотогонщик Эдвин Стравер скончался в ночь на 24 января спустя неделю после аварии на 11-м этапе ралли «Дакар», который проходил в Саудовской Аравии, сообщает нидерландский ресурс AD.
Во время заезда 16 января Стравер упал с дюны на скорости 50 км/час, в результате чего сердце спортсмена не билось около 10 минут.
Врачам удалось реанимировать гонщика, после чего он был доставлен в одну из клиник Эр-Рияда. Там было обнаружено, что Стравер сломал один из верхних шейных позвонков, также у гонщика был поврежден мозг.
12 января в результате аварии на «Дакар» погиб португальский мотоциклист Пауло Гонсалвеш.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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