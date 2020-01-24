Кабмин Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2020 год

24 января Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2020 год. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
По его словам, бюджет Пенсионного фонда в 2020 году составит 172,58 млрд грн ($7,02 млрд).
«Обращаю внимание, что бюджет Пенсионного фонда Украины на 2020 год является сбалансированным», – добавил Гончарук.
По состоянию на 1 января 2020 года средний размер пенсии в Украине составлял 3082,98 грн. Всего в Украине 11,3 млн пенсионеров, сообщали в Пенсионном фонде.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Народный депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук заявила, что поездку ее коллег по фракции на Международный экономический форум в Давосе в том числе за счет структур бизнесмена Виктора Пинчука нельзя считать коррупцией, сообщает «Радіо Свобода». «Я даже звонила сегодня за консультацией в НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. – «ГОРДОН»). НАПК утверждает, что это не […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Лукашенко пообещал продолжить интеграцию с Россией в случае переизбрания / 24 декабря
- СНБО создал штаб по авиакатастрофе самолета МАУ в Тегеране / 8 января
- Габбарт объяснила решение не поддерживать импичмент Трампа / 19 декабря
- Украинец заочно арестован в РФ за нападение на посольство в Киеве / 5 декабря
- На Дальневосточную ярмарку в Москве привезли сотни тонн экологически чистой продукции / 4 декабря
- В забайкальском селе отремонтировали дом культуры / 6 декабря
- В Бразилии уволили топ-чиновника, который цитировал Геббельса / 20 января
- Рухани отверг предложение Джонсона о заключении ядерной сделки с США / 15 января