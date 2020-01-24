Мнение: «Красивая витрина еще не отражает всего» — россиянка о жизни в Германии

Яна родилась и выросла в Челябинске, покинула страну в 1993 году, когда старое было разрушено, а новое еще не создали. 27 лет жизни женщины прошли в Германии. Сейчас Яна работает, пишет фантастические романы, а в статьях на LiveJournal под псевдонимом blau_kraehe рассказывает о Германии, о всех трудностях, с которыми ей довелось столкнуться в чужой стране, о социальных вопросах, истории и многом другом.

Первое впечатление

В 1993 и Россия очень существенно отличалась от современной. Я до этого никогда не видела автобанов или похожих крупных дорог, современной разметки, не говоря уже о супермаркетах – всего этого тогда еще не было.

Так что, конечно, очутившись в Германии, было ощущение, что попала на другую планету. Фантастический мир будущего. Из вокзала сразу выход в многоэтажную парковку, съезд по спиральному спуску, потом автобан. Впечатления просто оглушающие. Мы жили тогда в маленьком городе, частные особняки с красивыми садиками – ни подобной архитектуры, ни таких ухоженных садиков я тоже никогда раньше не видела и не представляла. В первый же день муж повез меня в супермаркет за покупками. Шок… В Москве, говорят, в 1993 году уже появились такие магазины и обилие товаров, но у нас в Челябинске были только старые гастрономы, и там на тот момент не было совсем ничего, не так даже, как в позднесоветское время – а буквально вообще покати шаром (и денег тоже не было – задерживали зарплату). И тут ты видишь вот это, пресловутые 200 сортов колбасы – все перед глазами.

Словом, первое время поражало абсолютно все. Думаю, те, кто приехал позже, уже такого шока не испытывали.

Чувство при этом было ужасное, почти до слез, в смысле «за державу обидно», все время думалось «почему же у нас-то не так, что же неправильно пошло, почему у нас нет таких дорог, таких магазинов?».

Лишь значительно позже я поняла, что эта красивая витрина еще не отражает всего. Да, она очень наглядна, очень поражает и удивляет, но ты не видишь того, что за ней, не видишь реальной жизни.

Сравнение стран

Мне знакомы не две, а три страны. Первая – это СССР, в котором я выросла, вторая – ФРГ, а третья — современная Россия — знакома мне лишь по приездам туда и по постоянному тесному общению с родственниками и друзьями. Так что мне сложно квалифицированно говорить о последней и ее отличиях от ФРГ.

Но я попробую.

Во-первых, отличия не такие уж большие, как это представляется многим. Все зависит от того, где и как человек жил в России. Если в Москве или хотя бы в каком-то крупном городе, то в целом быт вполне похож; немцы и россияне ездят за покупками в похожие супермаркеты, похоже развлекаются, похоже обставляют квартиры, едят, пьют и одеваются, ездят в отпуск. Различия есть, но они скорее в деталях. Например, в России принято стремиться изо всех сил приобрести собственную квартиру, а в Германии даже те, кто и мог бы по доходам взять ипотеку, часто этого не хотят (на то, конечно, есть экономические причины).

Нет такого колоссального различия в медицине (о медицине я писала более подробно у себя). Есть также различия в деталях: например, «скорая» в Германии приедет только в случае действительно серьезной ситуации или подозрения на что-то очень серьезное, просто при температуре/давлении (в моем случае – даже разрыве связки и невозможности ходить!) ее не пришлют, как правило. Финансирование медицины разное: в Германии исключительно страховое, в России и просто платное, и совсем бесплатное пока еще есть.

Уход за престарелыми и инвалидами, область, в которой я работаю, в Германии развита очевидно лучше, но это различие стало значительным не так давно, по той причине, что была создана в 1995 году обязательная для всех страховка по уходу – дополнительно к медицинской страховке. Таким образом, создан капитал для вложения в эту отрасль. Ни один нуждающийся не остается без ухода, хотя по-прежнему значительную часть ухода осуществляют родственники, но, по крайней мере, они получают какую-то помощь – консультации, мобильные службы, дневной стационар.

Похоже все с транспортом. В городах России общественный транспорт развит лучше (если не считать, правда, Берлина и некоторых других городов). Но в целом и там тенденция к тому, что без машины трудно добраться до работы, вообще все становится без машины сложно. Такая же тенденция и в Германии. Хотя кто-то справляется и без машины, для большинства это очень сложно, да и общественный транспорт дорог.

И так далее.

Но есть существенное отличие: вот если в России отъехать от городов на какое-то расстояние, в деревнях и малых городах – там жизнь на немецкую не похожа уже совсем. В современной ФРГ просто нет такого расслоения, такой разницы, здесь в маленьком городе или деревне жизнь немножко менее удобна, чем в большом (мало магазинов или учреждений — зато тише и больше зелени), но в целом примерно везде одинакова. Как-то я возила знакомого немца к моей подруге, живущей в деревне под Питером, и его очень впечатлили «удобства на улице» и рукомойник на кухне. Вот эта жизнь без современных удобств – такого в ФРГ сейчас уже совсем нет. Это большая разница.

Уровень жизни? В среднем по статистике он в Германии выше, конечно. Но мы помним про «среднюю температуру по больнице». И о том, что в России учитывается уровень жизни в том числе малых городов, деревень, массы людей, живущих на совсем маленькие зарплаты – и вот такого в ФРГ меньше. Тут есть бедные, есть нищие, бездомные – но их просто банально меньше, чем в России, и их лучше могут поддержать родственники. Поэтому то, что в целом в Германии выше уровень жизни, не означает, что любой произвольно взятый немец живет лучше любого россиянина – может оказаться, что и значительно хуже.

Менталитет

Да, они совсем другие. Причем восточные немцы – опять же отличаются от западных. Но и восточные немцы отличаются от нас, причем сильнее, чем, например, поляки. Я живу на Западе и больше знакома с западными немцами.

Немцам свойственна рассудительность. Это не ум, это именно такая рассудительность, псевдологичность, склонность обосновывать любую мелочь длительными рассуждениями. Можно сказать даже занудство. Среди наших людей такое встречается значительно реже.

На работе немцы от 40 лет и старше, как правило, очень лояльны по отношению к начальству и стараются произвести впечатление «точности и аккуратности», а также трудового энтузиазма, даже если его совсем нет. Многие действительно любят чистоту и порядок. У молодежи все это уже очень размыто.

Очень выражено стремление к порядку, в подъезде должна быть идеальная чистота, обращают внимание на каждую соринку. Но это не у всех и не во всех социальных слоях. Очень тщательно охраняют свою собственность, территорию, бдят, как бы кто вокруг не нарушил правила. Кляузничество по любому поводу в управление порядка, службу по делам несовершеннолетних (по поводу детей), полицию и т.д. очень развито.

Внешне, особенно на работе, но отчасти и везде, принято вести себя напоказ, демонстрировать коммуникабельность, улыбки, приветливость; за этими улыбками может скрываться все, что угодно. Наши люди или поляки, к примеру, гораздо более искренние и откровенные.

Есть ли черты, которые нас роднят, я даже не могу сказать. Конечно, у всех людей есть что-то общее – но мне не с чем сравнивать, общие черты немцев и русских – по сравнению с кем? В глаза бросаются именно отличия.

Почему не вернулась в Россию

Ведь уехала я в общем-то не по собственному решению. Когда мы развелись с мужем, я могла бы вернуться с двумя детьми жить в Россию, без собственной квартиры, в 35 лет – это безумие, но как-то, наверное, это провернуть было еще можно. Однако для вывоза ребенка требуется разрешение отца, а муж его не давал. Не вывозить же их нелегально – это и так авантюра, а еще и идти на нарушение закона – это не для меня.

Сейчас дети выросли, и живут отдельно. Мне уже довольно много лет, здесь я много лет боролась за то, чтобы иметь нормальную работу с хоть сколько-то приемлемой зарплатой, устойчивое положение в обществе – и в этом возрасте начинать в России опять с нуля немного сложно; особенно не имея жилья – ведь зарплата медработника в России не позволит снимать квартиру.

Но дело не только в экономическом аспекте, ведь построены и связи – дружеские, например, ну и самое главное — мои дети. По-моему, все матери стараются жить как-то поближе к выросшим детям, переезжают даже за ними в другие города. Ведь это мои самые близкие и любимые люди.

То есть сейчас для возвращения уже нужны либо очень веские основания: ну, например, война между нашими странами может стать для меня таким основанием, либо просто обеспеченное положение в России, позволяющее спокойно там жить, работать и иногда ездить в Германию к детям. Такого обеспеченного положения у меня нет и неизвестно, будет ли. Ехать обратно любой ценой, в нищету, только ради удовлетворения ностальгических чувств или удовлетворения тех, кто меня осуждает в интернете — я не готова и не вижу смысла. Хотя, конечно, строю планы и готовлюсь, чтобы хоть когда-нибудь вернуться.

Надоело, кстати, постоянно оправдываться на эту тему. Как будто жить в другой стране – это какое-то преступление или неблаговидный поступок.

Раздражает в Германии

Ну конечно, орднунг ("порядок", "дисциплина"). Я не люблю орднунг по натуре. В России меня никогда не бесили и не бесят такие вещи, как лужи или грязь – наоборот, радуют даже, вызывают ассоциации с детством, с корабликами в лужах. Чистенькие палисаднички выглядят красиво, но мертво. Собаке или ребенку там нет места – ведь они могут что-то испортить или запачкать. Не то, что я свинья – нет, вокруг себя чистоту поддерживаю, подъезд мою и все такое. Но считаю, что из-за таких вещей люди не должны конфликтовать друг с другом, важнее добрые отношения, чем идеальная чистота.

Раздражает также склонность к доносительству.

Восхищает в Германии

Архитектура: я имею в виду, конечно, древние соборы, старинные улицы и памятники старых времен. Просто нравится? Многое. Например, то, что в Германии до сих пор в значительной степени «левый» менталитет. Считается само собой разумеющимся, что человек все-таки имеет право быть сытым, обутым и одетым, все имеют право на образование и медицину; социальный дарвинизм не приветствуется, богатые ведут себя скромно, в отличие от «новых русских»; люди обладают собственным достоинством. Если политик высказывается о какой-то группе населения в ключе «сами виноваты», его политическая карьера может закончиться; так несколько лет назад либеральная партия – СвДП – даже не была избрана в Бундестаг, потому что ее политики пренебрежительно отзывались о безработных и потерявших работу продавщицах разорившейся сети магазинов.

Нравятся традиции многочисленных народных праздников.

Я считаю для себя большим преимуществом то, что, не имея даже денег на нормальный отпуск, я могу просто сесть на поезд – и через один, два или четыре часа оказаться в интереснейшем европейском уголке, с прекрасными впечатляющими зданиями, картинными галереями и музеями, словом – там, куда другие приезжают туристами. Несложно съездить в Париж или Прагу. Вообще вся Европа относительно доступна – это, конечно, преимущество (хотя я не так много им пользовалась, надо сказать). Нравятся дороги – ну конечно, по сравнению с российскими.

О фашизме

Вся идеология ФРГ построена на осуждении нацистского прошлого и постоянном внушении чувства национальной вины. Мне, наверное, трудно даже понять, насколько это выражено. Например, моя дочь сказала:

— Я просто уже не хочу ничего об этом слышать. Все старшие классы в школе нам об этом долбили.

— Но почему ты ничего не хочешь слышать-то? Нам вот тоже рассказывали об этом постоянно – но нам же не надоело.

— Так у них постоянно выходит, что мы вообще виноваты во всем, причем только потому, что мы немцы.

Нет, прямо этого не говорят, но вот «так выходит». Естественно, что если не вскрывать истинных причин войны, не объяснять, кто был поджигателями, а кто боролся против фашизма внутри самой нации – то получается, что «виноваты немцы просто по факту того, что они немцы».

При этом, в отличие от ГДР, в ФРГ те концерны, которые наживались в годы войны на рабском труде наших предков, вовсе не были лишены собственности, на ключевых постах в бизнесе и политике долго оставались бывшие нацисты. Но вину внушают простым людям, которые в то время даже и не жили еще.

Есть довольно много музеев нацистского прошлого – например, в нашем городе есть музей в здании бывшей тюрьмы гестапо, где можно посмотреть, «как все было на самом деле»; все бывшие концлагеря превращены в музеи, и так далее. Очень много памятных табличек, памятников посвящено геноциду евреев, изредка попадается что-то о геноциде цыган (что не мешает неонацистской партии НДПГ вешать оскорбительные плакаты в адрес цыган).

К счастью, стремление пересмотреть историю Второй Мировой имменно современной Германии свойственно гораздо меньше, чем другим странам – таким, как Польша или государствам Прибалтики. Немцы в целом пока еще не пытаются это сделать, например, памятники советским солдатам в восточной Германии пока никто не трогает. Только такие партии, как НДПГ, прямо высказываются в ключе «наши деды просто хотели освободить мир от большевизма»; политики АдГ также склонны к исторической ревизии – о чем, наверное, не знают, российские поклонники «Альтернативы для Германии».

8 мая считается днем Освобождения у левых и части бывших жителей ГДР. Левые отмечают этот день именно как праздник освобождения (особенно продвинутые теперь отмечают 9-е мая, в знак солидарности с русскими). Но для всех остальных это «день поражения», о нем никак не говорят, не отмечают, в общем, западные немцы искренне чувствуют себя проигравшими. Хотя Гитлера, конечно же, ненавидят и не поддерживают. Да и неонацистские партии не пользовались массовой поддержкой именно из-за массового страха и отвращения к нацизму.

Основные проблемы Германии

Они связаны с тем, что экономика Германии является обычной капиталистической экономикой с ее минусами. Как и во всем мире, растет расслоение между богатыми и бедными; как и везде идут социальные сокращения, и Германия все меньше напоминает «социальный рай», в который мы когда-то приехали. Пособие для длительно (более 6 месяцев) безработных очень сильно изменилось с тех пор, уменьшилось и выдается лишь при соблюдении ряда условий; цены растут, зарплаты, пенсии и прочие выплаты растут значительно медленнее. Пенсионный возраст повышен уже до 67 лет. В России модны заявления, дескать, во всем виноваты «мигранты с юга», им «все дают», отбирают это «все» у немцев. Но до кризиса беженцев, который случился в 2015 году, эти социальные сокращения уже шли, причем очень давно.

Собственно, кризис беженцев – проявление того же кризиса капитализма; люди бегут от войны, развязывать которую помогало, в том числе, и государство ФРГ. Правящему классу любые мигранты выгодны, так как происходит демпинг зарплат, граждане отвлекаются от истинных причин явлений на вражду с чужими. Не менее выгодны были правящему классу и массово эмигрировавшие российские немцы – они также готовы браться за тяжелую и неприятную работу при маленьких зарплатах. Они, то есть мы, не менее чужды и неприятны для немцев, чем «южане».

Не надо считать, как это модно в России, что беженцы «все заполонили» и в Германии, как это я читала в интернете, что теперь никому «не выйти на улицу». Это, конечно, ерунда. Это панические представления, в большей степени сознательно внушенные СМИ. Что интересно: эта паника значительно больше выражена на востоке Германии (а еще больше, кажется, в России!) – где мигрантов почти нет! Зато там ниже уровень жизни по совсем другим причинам.

Даже если преступность несколько выросла, на жизни рядового бюргера это отразилось очень мало. Да и беженцев потихоньку высылают обратно, только уже без помпы. Вообще эта тема в Германии уже затихла и мало кого интересует, у нас теперь новая мода — возмущаться по поводу климата.

Как изменила жизнь в Германии

По-моему, она меня не особенно как-то изменила. Детей я воспитывала в местных традициях, например, мы отмечали обычно Рождество, а Новый Год – уже так, по остаточному принципу; соблюдали все рождественские и пасхальные немецкие традиции. Мне не хотелось, чтобы дети принципиально отличались от местных и чувствовали себя «не такими», не хотелось и того, чтобы они жили только в рамках диаспоры (тем более, что у меня лично связей с диаспорой и нет). Так и вышло, они живут как обычные местные немцы, дружеские и любовные отношения – тоже в среде местных.

Но сама я по-прежнему люблю все русское; по возможности иногда езжу в русский магазин и покупаю там привычную еду (кстати, дети ее тоже любят). К счастью, интернет дает уже давно возможность постоянного и тесного общения с родиной; можно читать и писать по-русски, поддерживать и заводить новые контакты (которые потом закрепляются в реальной жизни, когда я хотя бы раз в год приезжаю в Россию); даже публиковать книги и немного зарабатывать деньги. Конечно, мне бы хотелось и жить в России, очень сильное чувство ностальгии. Это несмотря на то, что я хорошо интегрирована, работаю, друзья и единомышленники у меня в основном немцы; я как бы существую между двумя мирами, думаю на двух языках. Это не так просто, но, к сожалению, других возможностей у меня пока нет.

Источник: Открытая Россия

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