Miami. Вышел клип NK, Jacob Forever и Jessy Frank. Видео

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Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Исследователи из Франции заявили об уникальном открытии, которое им удалось совершить в ходе изучения компонентов крови. Оказалось, в крови есть митохондрии, способные работать лишь внутри клеток, выполняя роль так называемых «батареек». Авторами проведенного исследования выступили эксперты из института рака, расположенного во Франции в городе Монпелье. На протяжении длительного периода времени они занимались изучением крови человека […]
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