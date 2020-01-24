Безъязыков заявил, что в «ДНР» его вербовал фигурант дела MH17 Хмурый

Подозреваемый в государственной измене полковник Вооруженных сил Украины Иван Безъязыков утверждает, что экс-глава разведки «ДНР», фигурант дела о катастрофе малайзийского Boeing Сергей Дубинский (Хмурый) лично занимался его вербовкой. Об этом он сказал в ходе допроса в Шевченковском суде Киева 21 января, сообщает «Судовий репортер».

Вторым сотрудником разведки сепаратистов, который, по словам Безъязыкова, вел с ним беседы в Донецке, был мужчина с позывным 63-й. По данным «Судового репортера», это бывший донецкий судья Олег Шляпин, перешедший к боевикам в 2014 году.

Полковник утверждает, что, вопреки данным следствия, он не мог свободно перемещаться по Донецку, а находился либо в телецентре, либо в бывшем управлении УСБУ, либо в бывшем офисе корпорации ИСД.

«Иногда смотрел компьютер, иногда мне показывали пропагандистские фильмы, иногда беседовали с 63-м, иногда Хмурый приходил побеседовать», – рассказал он о своем пребывании на оккупированной территории.

Офицер отрицает, что согласился на сотрудничество с террористами и стал заместителем начальника отдела военной разведки «ДНР».

Безъязыков в августе 2014 года попал в заложники к боевикам «ДНР», когда во главе переговорной группы пытался договориться о вывозе раненых и погибших после боя в районе Степановки Донецкой области. Он был освобожден 5 июля 2016 года.

В декабре 2016 года его задержали по подозрению в сотрудничестве с террористической организацией «ДНР». В СБУ утверждали, что имеют доказательства работы Безъязыкова на боевиков и российские спецслужбы. По словам тогдашнего руководителя аппарата главы СБУ Александра Ткачука, поведение военнослужащего в заложниках было подозрительным: он был одет в форму вооруженных сил РФ и имел при себе оружие.

Безъязыков, в свою очередь, говорил, что боевики выдали ему оружие для участия в инсценировке.

28 декабря 2016 года СБУ обнародовала телефонные разговоры, которые могут свидетельствовать о том, что Безъязыков был завербован боевиками «ДНР». 29 декабря следователи СБУ сообщили полковнику о подозрении в государственной измене.

Шевченковский райсуд Киева в декабре 2016 года избрал Безъязыкову меру пресечения в виде содержания под стражей. С тех пор его арест продлевают.

19 июня 2019 года международная следственная группа в Нидерландах объявила подозрения четырем причастным к катастрофе рейса MH17, среди которых Дубинский (Хмурый).

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту.

Согласно выводам следователей, рейс MH17 был сбит из комплекса «Бук», привезенного из России, с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ.

24 мая 2018 года следователи уточнили, что «Бук» прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я бригада вооруженных сил РФ. Группа восстановила маршрут, по которому перевозили установку.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Исследователи из Франции заявили об уникальном открытии, которое им удалось совершить в ходе изучения компонентов крови. Оказалось, в крови есть митохондрии, способные работать лишь внутри клеток, выполняя роль так называемых «батареек». Авторами проведенного исследования выступили эксперты из института рака, расположенного во Франции в городе Монпелье. На протяжении длительного периода времени они занимались изучением крови человека […]