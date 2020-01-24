Ситуацию с российскими дипломатами в Болгарии назвали перфомансом с целью резонанса

Ситуация вокруг российских дипломатов в Болгарии, которых София решила выслать по делу о шпионаже, является перфомансом для создания резонанса, сообщил источник в Москве.
«Перфоманс болгарских властей, целью которого является создание резонанса. Любые подобные вопросы обычно решаются не у микрофона. София выглядит глупо», – сообщил источник ТАСС, описывая ситуацию.
Ранее в пятницу прокуратура Болгарии сообщила, что возбудила досудебные расследования против двух российских дипломатов по делу о якобы имевшем место «шпионаже».
Напомним, в октябре прошлого года между Россией и Болгарией разгорелся «шпионский» скандал. Тогда София выслала российского дипломата, Москва ответила зеркально.
Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала, чем российский дипломат привлек внимание контрразведки Болгарии, а также проанализировала связь этой истории с целой серией подобных скандалов, произошедших в последнее время в странах Восточной Европы.
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