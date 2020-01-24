Ситуацию с российскими дипломатами в Болгарии назвали перфомансом с целью резонанса

24.01.2020, 14:30, Новости дня

Ситуация вокруг российских дипломатов в Болгарии, которых София решила выслать по делу о шпионаже, является перфомансом для создания резонанса, сообщил источник в Москве.

«Перфоманс болгарских властей, целью которого является создание резонанса. Любые подобные вопросы обычно решаются не у микрофона. София выглядит глупо», – сообщил источник ТАСС, описывая ситуацию.

Ранее в пятницу прокуратура Болгарии сообщила, что возбудила досудебные расследования против двух российских дипломатов по делу о якобы имевшем место «шпионаже».

Напомним, в октябре прошлого года между Россией и Болгарией разгорелся «шпионский» скандал. Тогда София выслала российского дипломата, Москва ответила зеркально.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала, чем российский дипломат привлек внимание контрразведки Болгарии, а также проанализировала связь этой истории с целой серией подобных скандалов, произошедших в последнее время в странах Восточной Европы.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: И Россия, и Германия обязаны заплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне, сообщил лидер правящей в республике партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский. В интервью таблоиду Bild Качиньский заявил, что Россию и Германию «нельзя сравнить», потому что в Берлине «сидит демократически избранное правительство, там действуют закон и мораль». «Вы правы: РФ тоже […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика