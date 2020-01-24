В Польше пожалели из-за отказа Дуды ехать на форум памяти Холокоста

Глава крупнейшей оппозиционной партии Польши «Гражданская платформа», экс-глава МИД страны Гжегож Схетына выразил сожаление тем, что президент республики Анджей Дуда отказался принять участие в прошедшем в Израиле Всемирном форуме памяти жертв Холокоста.

«Я видел эти фамилии и видел этот первый ряд приглашенных гостей. Плохо получилось, что там не было президента Анджея Дуды», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию Zet.

Схетына отметил, что, будучи главой польского внешнеполитического ведомства, не раз имел возможность посетить Израиль и знает, что отношения «можно было и нужно строить дипломатическим путем».

«Там должен быть президент Польши, должен представлять историю, роль Польши во Второй мировой войне», – добавил он.

Напомним, Дуда заявил, что решил не посещать мероприятия в Израиле по случаю 75-летней годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, поскольку организаторы не предоставили ему право выступить там с речью. Президент Польши заявил, что о своем решении не жалеет.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: И Россия, и Германия обязаны заплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне, сообщил лидер правящей в республике партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский. В интервью таблоиду Bild Качиньский заявил, что Россию и Германию «нельзя сравнить», потому что в Берлине «сидит демократически избранное правительство, там действуют закон и мораль». «Вы правы: РФ тоже […]