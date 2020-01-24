Реформа основного закона России: поправки или конституционный переворот?

Авторы «манифеста граждан России» выступили против конституционной реформы, инициированной президентом Владимиром Путиным. Воззвание опубликовано в пятницу, 24 января, в «Новой газете».

Авторы документа утверждают, что под видом перемен в стране происходит конституционный переворот, смысл которого заключается в том, чтобы пожизненно сохранить власть Владимира Путина и «его коррумпированного режима».

«Для этого придумана спецоперация по незаконному переписыванию Конституции, – говорится в манифесте, – Об этом как о готовом решении Путин объявил 15 января, определив судьбу России всего за 17 минут. Поправки были подготовлены за 5 дней».

По мнению авторов, поправки в Конституцию вносятся торопливо, с различными манипуляциями и без должной общественной дискуссии. «Вместо Конституционного собрания нам предлагают имитационную рабочую группу с участием непрофессионалов. Вместо референдума – нелегитимное "общероссийское голосование" », – указывается в обращении.

Изменение текста Основного закона страны «под сиюминутные политические интересы разрушает последний институт, защищающий Россию от полной узурпации власти», констатируют авторы манифеста.

Среди подписавших воззвание – журналист и муниципальный депутат Илья Азар, экономисты Сергей Гуриев и Борис Грозовский, политолог Татьяна Ворожейкина, правозащитник Сергей Давидис и другие.

Накануне Государственная дума единогласно приняла в первом чтении внесенный российским президентом законопроект о поправках к Конституции. Второе чтение не за горами – 11 февраля, и никто не сомневается в том, что инициатива Путина получит логическое завершение.

Всенародное голосование по поводу конституционных преобразований намечено на 12 апреля.

Член постоянного комитета Форума свободной России Марк Фейгин в интервью Русской службе «Голоса Америки» заметил, что в нынешней России вообще многое проходит в режиме спецопераций, потому что в таком ключе мыслит Владимир Путин. Поэтому его не удивляет то, как реализуется план по перелицовке Конституции.

«Тут не надо питать иллюзий, что поправки в Конституцию возникли спонтанно, – добавил он. – Совершенно очевидно, что этот сценарий прорабатывался долго. Не вызывает никаких сомнений и то, в чьих интересах все делается – только Путина как главного бенефициара системы. Все, что делается в стране, делается под него».

Объективных причин для изменения конституции нет, уверен Марк Фейгин. На его взгляд, они нужны только для пролонгации власти Владимира Путина.

«Следовательно, Путин сменит Путина. Для воплощения в жизнь этого замысла существуют три основных сценария. Прежде всего, Госсовет в разных его модификациях. Но премьерское и президентское, как это кому-то не покажется странным, кресла для Путина также остаются вакантными. Пока никаких гарантий того, что после принятия этих поправок действующий президент не сможет снова баллотироваться еще на два срока, нет».

Однако, судя по тому, как все складывается, скорее всего, Путин займет должность руководителя Госсовета, предполагает политик: «И не факт, что это произойдет после 2024 года. Рокировка может произойти и раньше, при наполнении необходимыми полномочиями и компетенциями именно этого органа. Его вполне могут, например, слить воедино с Советом Безопасности».

В любом случае абсолютно точно, что Путин из власти не уйдет, а в каком качестве он останется, знает, пожалуй, только сам президент, резюмировал Марк Фейгин.

В то же время сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц затруднился сказать, каков будет дальнейший сценарий с транзитом власти. Как ему представляется, если налицо такая спешка, значит, существует какой-то план и нужно дождаться следующего шага по его претворению в жизнь.

«Это могут быть и досрочные выборы – либо парламентские, либо президентские, – рассуждает он в комментарии «Голосу Америки». – Могут продолжиться кадровые перестановки и произойти какие угодно новые изменения в законодательстве, чтобы трансформировать политическую систему. На этом этапе мы сможем лишь гадать на кофейной гуще».

Вместе с тем Григорий Мельконьянц сомневается, что вопрос, остается ли Путин при любом вариантах во власти, уже решен окончательно и бесповоротно.

«До сих пор в поправках не развернуто положение о Госсовете. Нужно ждать отдельного закона, который разъяснил бы, чем реально он будет заниматься. Полагаю. Словом, я не уверен, что власти и сами четко понимают, в каком направлении в итоге все двинется. Поэтому они себе как бы оставили возможности для маневра в зависимости от тех обстоятельств, которые появятся в стране, и с учетом общей ситуации как внутренней, так и внешней».

Наверное, в Кремле считают, что чем больше будет различных заготовок на все случаи, тем устойчивее станет выбранная в итоге модель управления государством, заключил сопредседатель движения «Голос».

Виктор Владимиров Подписка

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