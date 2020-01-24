Лукашенко обвинил Россию в «наглости» и «беспардонности»

Российская сторона «нагло, беспардонно, без причины» с целью «наклонить, унизить» закрывает от Белоруссии свой рынок продуктов питания, но республика от этого «уже особо не страдает», сообщил глава Белоруссии Александр Лукашенко.

Лукашенко на встрече с сотрудниками «Завода газетной бумаги» в Могилевской области заявил, что Белоруссия «не играет в какие-то игры» и не хочет «напрягать главного союзника», коим является Россия. «Может, образумятся и вернутся к нормальным отношениям», – приводит его слова БелТА.

«Мы уже сегодня особо не страдаем, что они (российская сторона – прим. ВЗГЛЯД) закрывают нам рынок по продуктам питания. Притом нагло, беспардонно, без причины. Чтобы наклонить, унизить. Мы этим не отвечаем. Но ведь мы можем и ответить», – сообщил глава республики.

Он заявил, что «когда-то», когда РФ якобы «начала торпедировать» Белоруссию, белорусская сторона в ответ начала проверять российские автомобили под Смоленском. «И очередь выстроилась по железной дороге и автотранспорта до Кремля. Тогда увидели, что так делать нельзя», – подчеркнул Лукашенко.

«Нам нужны нормальные дружеские, братские отношения. Если этого старший брат хочет», – резюмировал Лукашенко.

Также Лукашенко заявил, что конфликт между Россией и Белоруссией произошел из-за желания Москвы продавать Минску нефть по цене выше мировой. Кроме того, он подчеркнул, что не хочет быть «последним президентом Белоруссии». По его словам, если Минск пойдет на «растворение» суверенитета республики, белорусы его «съедят» в течение года.





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