Лавров заявил о возвращении Сирией контроля над большей частью границы с Турцией и Ираком

24.01.2020, 14:19, Новости дня

Подконтрольные Дамаску военные восстановили контроль над большей частью границы с Турцией и Ираком, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров перед переговорами со спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

«Улучшается ситуация на земле, территория, которую контролируют террористы, продолжает сокращаться. Сирийское правительство восстановило контроль над значительной частью границы с Ираком и с Турцией. И, конечно же, продолжается работа по преодолению остатков террористических группировок как в зоне Идлиба, так и на северо-востоке страны», – сообщил министр, передает РИА «Новости».

При этом он подчеркнул, что РФ не драматизирует отсутствие грандиозных результатов в работе конституционного комитета Сирии. «Это и не планировалось», – сказал Лавров.

«Эта ситуация, которая абсолютно естественная, и мы будем всячески содействовать вашим усилиям по созданию необходимых условий для прогресса на очередной сессии редакционной комиссии, когда вы сочтете возможным назначить ее проведение», – добавил он.

Как отметил Лавров, РФ ценит подход Педерсена и его команды к созданию условий для того, чтобы переговорщики выработали культуру диалога, доверие друг к другу.

Тем временем госдепартамент США заявил, что американские военные продолжают проводить операции на северо-востоке Сирии. 



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