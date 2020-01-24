Нападающий «Динамо» может перейти в китайский гранд

Нападающий «Динамо» испанец Фран Соль может перейти в китайский «Бэйцзин Гоань», пишет украинский ресурс betnews365.com.

По информации источника, «Бэйцзин Гоань» заинтересован в аренде испанского футболиста с правом выкупа.

Соль перешел в киевское «Динамо» из нидерландского «Виллем II» в январе 2019 года, за это время испанец провел за киевский клуб 16 поединков, в которых забил два гола и отдал два ассиста.

«Бэйцзин Гоань» в прошедшем розыгрыше чемпионата Китая занял второе место, уступив на два очка чемпиону «Гуанчжоу Эвергранд».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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