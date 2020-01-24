Кабмин одобрил старт программы по кредитованию малого бизнеса с 1 февраля

24.01.2020, 14:18, Новости дня

Кабинет министров Украины одобрил начало программы доступных кредитов для малого бизнеса с 1 февраля 2020 года. Об этом 24 января в Telegram сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Правительство одобрило постановление для старта программы «Доступные кредиты 5-7-9%» с 1 февраля. Программа государственной поддержки малого и среднего бизнеса позволит участникам получить до 1,5 млн грн доступного кредита под 5, 7 или 9% для создания или расширения собственного бизнеса», — заявил Гончарук.

Он добавил, что Кабмин определил механизм использования бюджетных средств в рамках деятельности Фонда развития предпринимательства.

Законопроект №2589 «О внесении изменений в закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2020 год» по поводу Фонда развития предпринимательства» президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду как неотложный 12 декабря 2019 года. 14 января 2020 года парламент принял проект закона в целом.

21 января документ подписал президент. Закон предусматривает выделение 2 млрд грн на бюджетную программу «Фонд развития предпринимательства», которая будет оказывать поддержку малому бизнесу в виде компенсации процентной ставки до уровня 5,7% и 9% годовых по кредитам в гривне. Процент зависит от размера и типа бизнеса.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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