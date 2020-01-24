Наука: Печень недельной свежести

Одна из самых больших проблем в трансплантологии – это невозможность долгое время сохранять жизнеспособность органов, предназначенных для пересадки.

Когда возникает необходимость пересадки органа, больного стараются поддерживать в более-менее стабильном состоянии, пока ему не найдут донора – потому что сохранять нужный орган до того времени, когда он понадобится, намного сложнее. Его можно особым образом охладить до температуры ниже нуля (естественно, с криопротекторами, чтобы ткань не превратилась в кусок льда), или поддерживать жизнеспособность, прокачивая через кровеносные сосуды специальную жидкость с кислородом и питательными веществами.

Но всё-таки было бы очень удобно, если бы орган для пересадки сохранялся как можно дольше. Исследования тут ведутся в разных направлениях. Например, если взять печень (один из самых популярных, если можно так выразиться, трансплантируемых органов), то мы как-то писали, что для неё удалось подобрать криопротекторы, которые позволяют охладить её до -6 °С и держать в таком виде аж три дня. Правда, те эксперименты ставили на мышах. Что до человеческой печени, то просто на холоду она живёт всего 12–18 часов. Если же скомбинировать охлаждение до -4 °С с перфузией, то есть с прокачкой кровезаменяющего раствора, то человеческая печень может протянуть до 27 часов – что вполне позволяет довезти её, например, из одного города в другой. Но хотелось бы больше.

Большего удалось достичь исследователям из Цюрихского университета: в статье в Nature Biotechnology они пишут, что им удалось сохранить человеческую печень живой целую неделю. С печенью проблема в том, что она требует очень много крови (примерно 25% всей крови, которая выходит их сердца, идёт на обслуживание самой печени) и она выполняет огромное количество биохимических реакций (авторы статьи пишут о более чем 5000 функциях печени), соответственно, она производит и огромное количество биохимического мусора, который нужно своевременно удалять. Наконец, печень очень чувствительна к гормонам, в первую очередь к инсулину и глюкагону, управляющие метаболизмом глюкозы.

Пьеру-Алену Клавьену (Pierre-Alain Clavien) и его коллегам удалось создать более совершенное устройство для прокачки жидкости через печень, которое удовлетворяло бы все её потребности. Во-первых, через печень прокачивали именно кровь, и печень вне тела поглощала из неё столько же кислорода, как если бы она оставалась в теле. Во-вторых, аппарат снабжал её желчными кислотами и другими веществами, необходимыми для обмена веществ. В-третьих, аппарат следил за изменением давления в сосудах печени, и вовремя добавлял в кровь вещества, расслабляющие сосуды или же заставляющие стенки сосудов напрягаться. То же самое касалось инсулина и глюкагона, уровень которых меняли в соответствии с уровнем глюкозы. То же самое касалось уровня эритроцитов, продуктов обмена веществ и т. д. Иными словами, удалось создать аппарат, который в режиме обратной связи следил сразу за многими важными «печёночными» параметрами.

После множества опытов на печени свиней аппарат испытали на десяти человеческих печенях. Они были с разными частичными патологиями, и пересаживать их никому не собирались (такие органы взяли оттого, что речь всё-таки шла о новом экспериментальном методе, для которого давать нормальную, годную для пересадки печень было бы как-то слишком). Тем не менее, даже эти печени с аномалиями и патологиями вполне нормально прожили на аппарате жизнеобеспечения целых семь дней: они выделяли желчь, синтезировали факторы свёртывания крови и т. д., и их внутренняя структура не изменялась, то есть хуже им явно не становилось. В следующих экспериментах, очевидно, речь будет идти уже о пересадке нормальной печени, чтобы окончательно проверить, действительно ли с ней всё в порядке и действительно ли она может выполнять свои функции в новом организме.

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