Умерла старейший практикующий хирург России Алла Левушкина. Ей было 92 года.
Прощание состоится завтра в 14:00 в здании патологоанатомического отделения Городской клинической больницы №11, пишет ТАСС. Стоит отметить, что в 2014 году Левушкиной вручили врачебную премию «Призвание» в номинации «За верность профессии».
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