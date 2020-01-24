Избитого российского туриста нашли в Камбодже

В камбоджийкой провинции Кампонгтхом полицейские нашли туриста из РФ без документов и со следами побоев, информирует газета Khmer Times со ссылкой на правоохранительные органы.
27-летний мужчина назвал себя Антоном. По данным полиции, житель России был похищен двумя согражданами в провинции Кампот. На протяжении двух дней злоумышленники подвергали его физическому насилию, ограбили на 2 тыс. долларов и отобрали мобильный телефон, информирует ТАСС.
Затем похитители вывезли мужчину в провинцию Кампонгтхом, которая находится на расстоянии более 200 км, и бросили на дороге, испугавшись, что пострадавший скончался. По данным СМИ, сейчас Антон госпитализирован. Официального подтверждения от посольства РФ в Камбодже пока нет.
Ранее россиянина обнаружили мертвым в бассейне на острове Бали.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Мальчик с рождения отличался хорошим аппетитом и всегда ел больше, чем обычные дети. Однако до 8 лет он был просто крепышом, но после 8 лет с его организмом что-то случилось и он начал есть уже куда больше любой нормы. К 10 годам он принимал пищу 5 раз в день и за каждый раз съедал столько […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Семенович назвала нового бойфренда «особью с меховым покрытием на груди» / 28 ноября
- Мнение: Софочка — это вам не Аллочка / 26 ноября
- «Заигрались»: Киев получил грозное предупреждение от гостя Соловьева / 4 декабря
- Детали, вертикаль, неоновая утопия и киберпанк: ТОП-10 модных решений в фотографии 2020 года / 22 декабря
- Светлана Ходченкова, Полина Гагарина, Анна Чиповская и другие на церемонии GQ Super Women / 28 ноября
- Наука: Когда леса становится слишком много / 29 ноября
- Яна Рудковская раскрыла свой заработок на рекламе в Instagram / 23 декабря
- Российская газета вышла с Зеленским и Hublot на первой полосе / 18 декабря