Избитого российского туриста нашли в Камбодже

В камбоджийкой провинции Кампонгтхом полицейские нашли туриста из РФ без документов и со следами побоев, информирует газета Khmer Times со ссылкой на правоохранительные органы.

27-летний мужчина назвал себя Антоном. По данным полиции, житель России был похищен двумя согражданами в провинции Кампот. На протяжении двух дней злоумышленники подвергали его физическому насилию, ограбили на 2 тыс. долларов и отобрали мобильный телефон, информирует ТАСС.

Затем похитители вывезли мужчину в провинцию Кампонгтхом, которая находится на расстоянии более 200 км, и бросили на дороге, испугавшись, что пострадавший скончался. По данным СМИ, сейчас Антон госпитализирован. Официального подтверждения от посольства РФ в Камбодже пока нет.

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