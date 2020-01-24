Лукашенко испугался быть «съеденным» белорусами

Александр Лукашенко заявил, что не хочет быть «последним президентом Белоруссии». По его словам, если Минск пойдет на «растворение» суверенитета республики, белорусы его «съедят» в течение года.
«Мы суверенны и независимы. (…) И мы не можем быть частью какой-либо страны. Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России», – приводит его слова БелТА.
На встрече с сотрудниками «Завода газетной бумаги» в Могилевской области Лукашенко сообщил, что в переговорах с российским лидером Владимиром Путиным «четко и однозначно полтора-два года тому назад сказал: этого в Беларуси не может сделать никто».
«Даже если я на это пойду, то белорусы меня съедят в течение одного года после принятия подобного решения», – добавил Лукашенко, выразив нежелание «быть последним президентом Беларуси». «Почетно быть первым, но последним быть не хочу», – сказал он.
«Я хочу, чтобы дети наши жили на этом клочке земли в мире, согласии. В обнимку с русским человеком, россиянами», – заключил Лукашенко.
Также Лукашенко заявил, что конфликт между Россией и Белоруссией произошел из-за желания Москвы продавать Минску нефть по цене выше мировой.
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