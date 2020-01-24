Лукашенко испугался быть «съеденным» белорусами

24.01.2020, 14:12, Новости дня

Александр Лукашенко заявил, что не хочет быть «последним президентом Белоруссии». По его словам, если Минск пойдет на «растворение» суверенитета республики, белорусы его «съедят» в течение года.

«Мы суверенны и независимы. (…) И мы не можем быть частью какой-либо страны. Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России», – приводит его слова БелТА.

На встрече с сотрудниками «Завода газетной бумаги» в Могилевской области Лукашенко сообщил, что в переговорах с российским лидером Владимиром Путиным «четко и однозначно полтора-два года тому назад сказал: этого в Беларуси не может сделать никто».

«Даже если я на это пойду, то белорусы меня съедят в течение одного года после принятия подобного решения», – добавил Лукашенко, выразив нежелание «быть последним президентом Беларуси». «Почетно быть первым, но последним быть не хочу», – сказал он.

«Я хочу, чтобы дети наши жили на этом клочке земли в мире, согласии. В обнимку с русским человеком, россиянами», – заключил Лукашенко.

Также Лукашенко заявил, что конфликт между Россией и Белоруссией произошел из-за желания Москвы продавать Минску нефть по цене выше мировой.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Мальчик с рождения отличался хорошим аппетитом и  всегда ел больше, чем обычные дети. Однако до 8 лет он был просто крепышом, но после 8 лет с его организмом что-то случилось и он начал есть уже куда больше любой нормы.  К 10 годам он принимал пищу 5 раз в день и за каждый раз съедал столько […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика