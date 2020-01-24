Сорос обвинил Facebook в сговоре с Трампом

Американский финансист Джордж Сорос обвинил социальную сеть Facebook в сотрудничестве с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он сказал в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе 23 января, пишет Bloomberg.

Он высказал мнение, что между Трампом и Facebook существует «неформальная операция взаимопомощи», либо какое-то соглашение.

Сорос считает, что Facebook в ходе избирательной кампании на выборах президента США в 2020 году будет работать в пользу Трампа, а тот, в свою очередь, будет защищать Facebook.

Финансист также назвал американского президента нарциссом и обвинил в мошенничестве.

В Facebook в декабря 2019 года рассказали, что в соцсети и в Instagram удалили более полутысячи фальшивых учетных записей, агитирующих за Трампа.

Джордж Сорос – финансист, инвестор, филантроп. Сторонник теории открытого общества и противник «рыночного фундаментализма». Создатель сети благотворительных организаций, известных как «Фонд Сороса». На сентябрь 2019 года его состояние оценивается в $8,3 млрд.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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