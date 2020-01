Умер исполнительный директор ВОЗ

Исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) австралиец Питер Салама, занимавшийся курированием вопроса обеспечения всеобщего охвата медицинскими услугами, умер на 52-м году жизни, сообщил гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

Гебрейесус сообщил в Twitter, что «глубоко опечален внезапным уходом из жизни моего коллеги и друга доктора Питера Саламы».

Deeply saddened and heartbroken over the sudden passing of my colleague and friend Dr Peter Salama, @WHO Executive Director, Universal Health Coverage – Life Course. Our deepest sympathies and condolences are with Pete’s family, friends and colleagues. pic.twitter.com/ckshz3eHpk

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 24, 2020

«Наши глубочайшие соболезнования семье, коллегам и друзьям Питера», – добавил он.

Питер Салама, являвшийся врачом-эпидемиологом, пришел в ВОЗ в 2016 году. До этого он 14 лет проработал на различных должностях в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ), был сотрудником организаций «Врачи без границ» и Concern Worldwide в ряде стран Азии и Африки.

