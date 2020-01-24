Поправки в Конституцию не затронут право россиян обращаться в ЕСПЧ

Предлагаемая поправка в Конституцию не отразится на праве россиян обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщил глава конституционного комитета Совфеда, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в конституцию Андрей Клишас.

«Россия последовательно выполняла и будет выполнять все свои международно-правовые обязательства и оставаться ответственным членом международного сообщества. Соответственно, поправки (в Конституцию) не затронут право гражданина РФ обращаться в случае необходимости в ЕСПЧ», – сказал сенатор, передает РИА «Новости».

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Конституция России должна иметь приоритет над международным законодательством.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что предложение президента не уникально, и Москва намерена выполнять все взятые на себя обязательства.

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