Поправки в Конституцию не затронут право россиян обращаться в ЕСПЧ

Предлагаемая поправка в Конституцию не отразится на праве россиян обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщил глава конституционного комитета Совфеда, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в конституцию Андрей Клишас.
«Россия последовательно выполняла и будет выполнять все свои международно-правовые обязательства и оставаться ответственным членом международного сообщества. Соответственно, поправки (в Конституцию) не затронут право гражданина РФ обращаться в случае необходимости в ЕСПЧ», – сказал сенатор, передает РИА «Новости».
Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Конституция России должна иметь приоритет над международным законодательством.
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что предложение президента не уникально, и Москва намерена выполнять все взятые на себя обязательства.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Это приносило ей дополнительный доход. Педагог информатики в одной из школ Самарской области Ксения Семенова вынуждена была уволиться. Случилось это после того, как неизвестный выложил в Сеть видео с её участием. На нем учительница исполняет эротические танцы в ночном клубе, сообщает Mash. Восточными танцами молодая гражданказанимается 13 лет и относится к этому как к искусству. […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Бывшего главу Интерпола в Китае приговорили к 13,5 года тюрьмы / 21 января
- Путин потребовал не затягивать реализацию послания / 22 января
- Праздник выпускников «Алые паруса» признан лучшим в мире / 30 ноября
- Симоньян присоединилась к спорам о материнском капитале / 18 января
- В Польше нашли убитыми двух украинцев / 9 декабря
- Витренко: Впервые в истории Украины «Газпром» заключил контракт на транзит по принципу «качай или плати» / 31 декабря
- Взрыв прогремел в пивоварне в Пятигорске, есть жертвы / 28 ноября
- Крым и Армению свяжут регулярные авиарейсы / 10 января