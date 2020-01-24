«Перетерпите немного, хорошо, доча?» — Казахстанские студенты не могут выехать из Уханя из-за эпидемии коронавируса

Казахстанские студенты не могут выехать из китайского города Ухань, который стал очагом распространения коронавируса. Китайские власти объявили карантин и запретили въезд и выезд из города. Родители этих студентов просят казахстанские власти помочь их детям вернуться на родину, пока эпидемию не удастся остановить.

«Не кушайте там ничего такого. Перетерпите немного, хорошо, доча?» – говорит по телефону своей дочери Рабига Сисенгалиева.

В беседе с дочерью, которая учится в одном из университетов Уханя, женщина советует быть разборчивой в еде. Она опасается за ее здоровье. Причина появления китайского коронавируса до сих пор не известна. По словам главного санврача Казахстана Жандарбека Бекшина, данные, которые они получают от коллег из других стран, неточные.

«Источники говорят о том, что, пока это в неутвердительном порядке, причина заболевания – это животные. В первую очередь это летучие мыши. Есть связь с млекопитающими, как белуха, кролики, птицы, даже такие экзотичные продукты, как дикая кошка, енотовидные собаки», – говорит он.

Таких родителей, чьи дети сейчас обучаются в университетах китайского Уханя, десятки. Все они встревожены. Казахстанские студенты, которые и хотели бы вернуться домой до тех пор, пока ситуация не улучшится, находятся в очаге инфекции. Родители утверждают, что дети абсолютно здоровы, но не хотели бы, чтобы они заразились. В числе таких родителей и Рабига Сисенгалиева. Она обращается к казахстанским дипломатам.

«Дети, которые сейчас находятся в Ухане, они все здоровы. Там нет среди них больных. Я еще раз прошу вас, помогите нашим детям. Пусть они вернутся. На время, пока не пройдет эта эпидемия», – говорит она.

Но пока со стороны властей каких-либо действий не последовало. В Министерстве иностранных дел от комментариев отказались. Главный санврач Казахстана говорит, что, по правилам эпидемиологии, детям лучше остаться там, до снятия карантина.

«Коли наши студенты там контактировали [с возможными больными], то мы должны получить их здоровыми. Они должны пролечиться там. Вот этот вопрос сейчас, конечно, нужно им помочь решить через Министерство иностранных дел, консульство. Но забирать их оттуда, вывозить – будем говорить, что это очаг инфекции – уже невозможно. Надо убедиться в том, что они здоровы, не инфицированы. Такие правила эпидемиологии», – говорит Бекшин.

В Минздраве отмечают обострение ситуации вокруг коронавируса. На данный момент всего зарегистрирован 571 случай заражения и 17 летальных исходов. В Казахстане не зафиксировано ни одного случая. Санврачи утверждают, что ситуация под контролем, несмотря на то, что против коронавируса даже нет необходимых препаратов.

«Специфического лечения нет. По состоянию больного врачи-инфекционисты будут лечить его. По симптомам, что нужно лечить в данный момент», – говорит Бекшин.

По словам Бекшина, к борьбе с эпидемией казахстанские медики готовы. Просят при первых же признаках, а это температура, слабость и кашель, обращаться в больницу. И рекомендуют отказать от посещений Китая.

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