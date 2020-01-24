Сыну Тины Кароль не нравятся слухи о романе мамы и певца Dan Balan

Украинская певица Тина Кароль призналась, что ее сын Вениамин не в восторге от шуток о романе мамы и молдавского певца Dan Balan. Об этом она рассказала программе «Слава+», которая выходит на YouTube-канале «Люкс ФМ».

«Веня не готов, чтобы у него появился отчим. Ему не нравятся шутки. Он спросил меня: «Что это они шутят, что ты выходишь замуж за Балана? Зачем ты поддерживаешь эти праздные разговоры?», – рассказала Тина Кароль.

Она отметила, что спеть с Dan Balan в один микрофон предложила она.

Певица призналась, что ее сын помнит младенчество и любит своего отца.

ВИДЕОВидео: Люкс ФМ / YouTube

В десятом сезоне шоу «Голос країни» Тина Кароль и Dan Balan являются тренерами.

Сына Вениамина Тина Кароль родила от Евгения Огира 18 ноября 2008 года, за которого вышла замуж в 2008 году на Мальдивах.

Евгений Огир умер 28 апреля 2013 года в Киеве на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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