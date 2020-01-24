В Болгарии двух российских дипломатов обвинили в шпионаже, их планируют объявить персонами нон грата

Двое российских дипломатов в Болгарии занимались незаконным сбором секретной информации. Об этом говорится в заявлении, которое опубликовано 24 января на сайте прокуратуры Болгарии.

«В ходе предварительного следствия установлено, что с 2017 года по настоящее время гражданин Российской Федерации вел разведывательную деятельность, в ходе которой запрашивал информацию о механизмах избирательного процесса в стране. Известно, что гражданин России имеет статус дипломата, он аккредитован в Болгарии в качестве первого секретаря в консульском отделе посольства Российской Федерации в Софии», – сообщили в прокуратуре.

Другой российский дипломат, сотрудник торгрпредства РФ в Софии, с октября 2018 года собирал информацию, в сфере энергетической безопасности, которая составляет государственную и служебную тайну; сведения он отправлял в штаб-квартиру российской разведывательной службы в Москве, сказано в заявлении.

Уголовное производство в отношении этих лиц приостановлено согласно Венской конвенции, так как они обладают дипломатическим иммунитетом. Главный прокурор Болгарии Иван Гешев официально уведомил министерство иностранных дел страны о результатах расследования.

Глава МИД Болгарии Екатерина Захариева заявила, что в отношении россиян будут приняты меры, пишет болгарское издание «Труд». Скорее всего, двух дипломатов из РФ объявят персонами нон грата, сказала министр.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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