Скандалы: Надежды испанского узника

Тариел Ониан должен получить лишь небольшой срок отсидки на Пиринеях, после чего у него появится возможность жить в Европе

Одним из условий выдачи Испании «вора в законе» Тариела Ониани (Таро) было его непривлечение к ответственности за отмывание денег. Поэтому мафиози грозит лишь небольшой срок, а затем у него появится возможность жить в Испании. Как рассказал «Росбалту» источник, знакомый с ситуацией, переговоры о возможности выдачи Тариела Ониани Испании начались в апреле 2019 года, когда у «законника» истек длительный срок отсидки в России. После этого он был взят под экстрадиционнный арест, но, как оказалось, переговоры между двумя странами шли очень тяжело.

Испания прислала материалы на выдачу, из которых следовало, что Ониани обвиняется в участии в преступном сообществе и в отмывании денег. Последнее расценивается законами Королевства как более тяжкое преступление, из которого складывался запрошенный для «вора в законе» срок в восемь с половиной лет. Однако Генпрокуратура РФ, изучив материалы, объявила, что не усмотрела в них доказательств, подтверждающих участие Ониани в отмывании. И может дать согласие на его экстрадицию исключительно при условии, что Испания обязуется осудить мафиози лишь за участие в преступном сообществе. После долгой переписки Мадрид вынужден был согласиться.

В октябре 2019 года Ониани был экстрадирован в Испанию. Сейчас ему пересматривают запрашиваемый срок — по оставшимся обвинениям «вору в законе» грозит всего от 2 до 4 лет тюрьмы. Таким образом, учитывая время нахождения под стражей в период предэкстрадиционного ареста и в ожидании суда после приговора, Ониани может провести в тюрьме совсем немного. Есть и еще один интересный момент. В России признали, что в свое время мафиози незаконно получил паспорт РФ, поэтому в Испанию он был отправлен в качестве лица без гражданства. А испанские законы гласят: если человек объявляет, что он — лицо без гражданства, при этом его судят в Испании, он отбывает там наказание, то потом имеет право официально остаться жить в этой стране.

Так что, похоже, экстрадиция в Испанию стала самым лучшим продолжением судьбы Ониани после его долгой отсидки в России.

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, еще весной 2019 года, незадолго до предполагаемого освобождения Тариела Ониани из российской тюрьмы, где он отбывал 10-летний срок за похищение и вымогательство, его соратники попытались договориться (здесь якобы не обошлось без крупной суммы собранных денег) о том, чтобы Таро просто экстрадировали в Грузию. Оттуда уже ему был фактически заказан билет в Турцию, где находится много «воров в законе», которые очень вольготно чувствуют себя в этой стране. И как только в апреле Ониани вышел из колонии, его тут же задержали для экстрадиции в Испанию.

Сразу после того, как 23 октября 2019 года Таро был экстрадирован в Испанию, состоялось заседание Национального суда об избрании меры пресечения. Адвокаты «законника» настаивали, что их доверителя, который пробыл в России под экстрадиционным арестом почти 8 месяцев, можно отправить под домашний арест с закреплением на теле датчиков слежения. Они даже предъявили документы о том, что родственники Ониани арендовали для этих целей квартиру в Барселоне.

Между тем обвинитель настаивал на том, что Таро является «вором в законе», представителем мафии, несет серьезную угрозу. На суде было объявлено, что когда в 2005 году в Испании проводилась спецоперация «Оса», «криминальный генерал» сбежал прямо из-под носа полицейских, бросив свою несовершеннолетнею дочь. Уполномоченные службы поместили ее в центр для детей в Каталонии, а потом отправили в Россию.

В результате суд постановил оставить Ониани в СИЗО. Он находится в тюрьме Сото-дель-Реаль под усиленным режимом охраны.

Александр Горячев

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