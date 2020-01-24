Скандалы: У России все украли даже на Мадагаскаре

Вместо сенаторов островного государства арестовали посредника из России Медхата Хисметова

Как стало известно “Ъ”, следователи столичной полиции отказались смягчить обвинение содержащемуся в СИЗО «Бутырка» 68-летнему бизнесмену Медхату Хисметову. По версии следствия, благодаря мошенническим действиям он получил право распоряжаться принадлежащей России госсобственностью на Мадагаскаре, которая была сдана в долгосрочную аренду местному Сенату. После серии государственных переворотов власти островной республики в Индийском океане перестали платить за пользование недвижимостью, хотя и признавали долг. Управделами президента РФ, как владелец собственности, решило взыскать с посредника Медхата Хисметова почти $1 млн и привлечь его к уголовной ответственности.

По данным источников “Ъ”, следователи ГСУ ГУ МВД по Москве рассмотрели ходатайство представителей Медхата Хисметова о переквалификации его действий с мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на причинение особо крупного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ч. 2 ст. 165 УК РФ). Последняя статья предусматривает в качестве максимального наказания до пяти лет лишения свободы и относится к преступлениям средней тяжести, в то время как за мошенничество грозит десятилетним сроком. 68-летний предприниматель, страдающий целым рядом заболеваний, в случае смягчения обвинения вполне мог рассчитывать на перевод из СИЗО, где он находится уже почти четыре месяца, на домашний арест или освобождение под запрет определенных действий. Впрочем, следователи на смягчение не пошли. Не исключено, что это связано с крайне жесткой позицией, которую занимают по этому делу представители потерпевшей стороны — входящего в структуру управделами президента ФГУП «Предприятие по управлению собственностью за рубежом» («Госзагрансобственность»).

Адвокат господина Хисметова Александр Кобцев подтвердил “Ъ” информацию об отказе следствия, пояснив, что в целом позиция его подзащитного об отсутствии умысла на совершение преступления остается прежней, а решение следователя будет обжаловано в прокуратуре. «Мой клиент дал подробные показания следователям и предоставил доказательства, что он не мог совершить преступление»,— также пояснил защитник.

Уголовное дело, в рамках которого арестовали Медхата Хисметова, было возбуждено по заявлению ФГУП «Госзагрансобственность» еще в октябре 2018 года. Оно касалось договоров аренды, которые были заключены между структурами управделами президента и петербургским ЗАО «Эгрин Инк.», гендиректором и соучредителем которого являлся господин Хисметов. Его фирма занималась управлением собственным и арендованным имуществом — в частности, целым комплексом зданий в столице Мадагаскара Антананариву и городе Туамасина. Там находились ряд принадлежащих России объектов: «Спутник VII», «Лувасуа-раза», «Тези I», «Шангри Ла II», «Женевьев-6», «Волга» и «Салазамай».

Фактически предприятие господина Хисметова было лишь посредником, а сами помещения — резиденции и инфраструктура, включая спортивные объекты, были сданы в субаренду Сенату Республики Мадагаскар для проживания депутатов и чиновников.

Первые контракты были заключены еще в 2002 году, а позже — переподписаны. До января 2009 года субарендаторы исправно вносили плату за помещения, но, когда произошел государственный переворот, платежи прекратились. Через год власть снова сменилась, но деньги поступать так и не стали, а общая сумма задолженности Сената перед «Эгрин Инк.» составила, по подсчетам Медхата Хисметова, $6,7 млн. При этом сами сенаторы покидать полюбившиеся им апартаменты не спешили.

По некоторым данным, изначально в управделами президента сложившуюся ситуацию расценили как форс-мажор, из-за которого выплаты за аренду от посредника ЗАО «Эгрин Инк.» были заморожены. Но уже в 2016 году к фирме Медхата Хисметова от «Госзагрансобственности» был подан иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании около $200 тыс. просрочки по арендным платежам и более $700 тыс. набежавших штрафов и пеней. Представители «Эгрин Инк.» пытались объяснить, что долг возник по вине третьего лица — Сената Республики Мадагаскар, а сама островная страна в Индийском океане находится в затяжном политическом и экономическом кризисе. Однако арбитраж встал на сторону истца, постановив не только взыскать всю задолженность, но и потребовав передать собственнику все объекты на Мадагаскаре. Действию же третьих лиц, включая Сенат Мадагаскара, суд оценки давать не стал, посчитав, что это «выходит за пределы круга обстоятельств, подлежащих исследованию».

Медхат Хисметов сделал все возможное, чтобы урегулировать сложившуюся ситуацию, почти все время находясь на Мадагаскаре»,— заявил “Ъ” Александр Кобцев.

По словам адвоката, его подзащитный обратился в Третейский суд в Санкт-Петербурге, который встал уже на его сторону, взыскав с Сената Мадагаскара сумму долга по аренде. И это решение, кстати, признано и ратифицировано властями островного государства, которые, по некоторым данным, подтвердили готовность оплатить гарантийными письмами. Передать же объекты ФГУП у арендатора просто не было возможности, так как мадагаскарские чиновники их так и не освободили. Более того, как пояснил господин Кобцев, Медхату Хисметову в свое время пришлось провести за собственный счет ремонт в помещениях, который обошелся примерно в $400 тыс., из-за чего его фирма оказалась в долгах. «Хисметов судился с Сенатом, с просьбой помочь ему разобраться в сложившейся ситуации обращался к российским властям, но поддержки не нашел»,— пояснил адвокат. Закончилось все возбуждением московской полицией уголовного дела в отношении неустановленных лиц, которые якобы получили право на имущество ФГУП, чем и причинили ему ущерб в $1 млн. Правда, что именно было похищено и где деньги, следствие не уточнило. При этом следователи якобы намекали, что готовы пойти на переквалификацию дела или даже его прекращение, если хотя бы часть денег Сенат Мадагаскара выплатит.

В итоге весной прошлого года находившемуся за границей Медхату Хисметову заочно предъявили обвинение, объявили в международный розыск, а Тверской суд Москвы заочно арестовал его.

1 октября прошлого года Медхат Хисметов был задержан правоохранительными органами Мадагаскара как лицо, находящееся в розыске по линии Интерпола. Буквально на следующий день он был переправлен в Москву в сопровождении российских оперативников.

Правда, Александр Кобцев затруднился сказать, на основании каких договоров или соглашений это было столь оперативно сделано. В Москве суд продлил срок содержания пожилому мужчине, страдающего целым рядом заболеваний. Адвокаты были против, прося ограничиться хотя бы домашним арестом. Они указывали, что проживавший и работавший на Мадагаскаре более десяти лет бизнесмен не скрывал свое место пребывания, находясь в постоянной переписке с госорганами, а также просили учесть его возраст и состояние здоровья. Однако его заключили под стражу, а недавно срок был продлен до марта.

«Медхат — очень стойкий и позитивный человек, являющийся патриотом России»,— сообщил господин Кобцев, отметив, что последнее обстоятельство и вера в то, что в его деле разберутся, являются «единственными поддерживающими его факторами».

Пресс-секретарь, советник управляющего делами президента РФ Елена Крылова подтвердила “Ъ” факт расследования, связанного с российской собственностью на Мадагаскаре. «Это плановая работа управделами президента, ведущаяся совместно с правонадзорными органами по возврату имущества РФ за ее пределами, в том числе и в Республике Мадагаскар, которое было незаконно отторгнуто»,— заявила госпожа Крылова. От дальнейших комментариев она воздержалась, пояснив, что сейчас ведутся следственные действия и о конкретных обстоятельствах дела можно будет говорить лишь после окончания расследования.

Сергей Сергеев

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