Скандалы: Двойной удар по «рыбному королю»

Миллиардер Виталий Орлов может потерять до трети своих активов из-за затянувшегося конфликта с партнером и другом студенческих времен Александром Тугушевым

В этом месяце по Орлову, которого газета The Times называет «рыбным королем», нанесли двойной удар, в результате чего он может потерять до трети своих активов стоимостью миллиард долларов. Мурманский суд отклонил ходатайство бизнесмена о рассмотрении спора в российской юрисдикции, а третий сооснователь компании выступил в поддержку иска против него.

Спор основателей «Норебо» за долю в международном рыболовном бизнесе стоимостью $1,5 млрд стал очередным сражением за российский бизнес в лондонском суде. Компания ловит и продает 400 000 тонн трески, пикши и минтая в год и является ведущим поставщиком производителя замороженных продуктов Birds Eye и создателя «филе-о-фиш» McDonald’s.

Представители Тугушева, который инициировал разбирательство в Высоком суде Лондона, в заявлении, направленном на этой неделе в Forbes, сообщили, что теперь они уверены: переговоры о мировом соглашении после недавних событий «более вероятны».

Однако представитель Виталия Орлова сказал Forbes, что заявления Тугушева остаются «полной ахинеей». «Претензии господина Тугушева не имеют под собой оснований, а защита господина Орлова содержательна и убедительна. Требования Тугушева будут оспариваться горячо и решительно», — добавил он.

Судебный процесс

Тугушев заявил права примерно на 25% компании — эту долю он оценивает «как минимум» в $350 млн. Он утверждает, что стал «жертвой» «сложного и запутанного заговора», основанного на попытках вынудить его покинуть компанию.

Дело будет рассматриваться в Лондоне — Тугушев объяснял подачу иску в британский суд тем, что «рыбный король» проживает в Великобритании. Сам Орлов это отрицает. Ранее он утверждал, что это дело является «попыткой одного россиянина выдвинуть необоснованные требования к другому россиянину в отношении российских активов» и должно рассматриваться в России, предпочтительно, в его родном городе.

Нынешние оппоненты Тугушев и Орлов когда-то учились в одном инженерном училище в Мурманске, подружились и в 1997 году вместе основали компанию. Ради карьерного роста Тугушев покинул компанию в сентябре 2003 года, уступил свою долю в бизнесе и занял высокий пост в ведомстве по надзору за рыбной промышленностью (Госкомрыболовстве).

В 2004 году Тугушева приговорили к шести годам тюремного заключения за мошенничество. Впоследствии он вернулся в «Норебо», но был уволен, поскольку «затруднял» развитие компании, заявил в 2017 году Орлов (цитата по Financial Advisor).

Представитель Тугушева сообщил Forbes, что он отрицает совершение каких-либо правонарушений. По его словам, миграционная служба Великобритании «признала, что его арест был политически мотивирован» и в 2018 году выдала ему визу, указав, что «Тугушев стал одной из многих жертв политических процессов в России».

Маятник

В деле «Норебо» с 2018 года преимущество переходило то к Орлову, то к его бывшему другу. 23 июня прошлого года британский суд выдал приказ о заморозке активов Орлова на $350 млн. Однако в июле суд отменил это решение, получив новые документы, которые доказывали, что Тугушев отказался от своей доли в компании, когда перешел на работу в российские органы власти в 2003 году.

В июле того же года на сайте «Норебо» было опубликовано официальное заявление, в котором утверждалось, что «российский гражданин, ранее осужденный в России за мошенничество <…> сфабриковал обвинения в России и Англии о том, что его акции в компании «Алмор Атлантика» (ранее владела долями в различных структурах, связанных с «Норебо») были незаконно присвоены г-ном Орловым, но недавно представленные документы однозначно свидетельствуют о том, что это не имело место быть».

Основные события

Тем не менее два последних события потенциально усиливают позицию Тугушева. Во-первых, несмотря на то, что представитель Тугушева описал как «многолетний заговор, направленный на то, чтобы лишить господина Тугушева доли в компании», в новых документах Высокого суда, с которыми ознакомился Forbes, указано, что сооснователь «Норебо» Магнус Рот теперь «согласен, что господин Тугушев имеет право на треть всех активов».

Нужно отметить, что Рот участвует в другом судебном споре с Орловым. В августе прошлого года журнал о торговле морепродуктами Undercurrent News сообщил, что суд в Гонконге обязал Рота приобрести у Орлова 50% в рыболовной и транспортной компании Three Towns Capital (TTC).

Как следует из документов Арбитражного суда Мурманской области, попытки Орлова добиться того, чтобы дело рассматривалось в России, а не в Лондоне, оказались безуспешными.

«Решение Арбитражного суда Мурманской области, направленное против господина Орлова и «Норебо», крупнейшего налогоплательщика и работодателя города, обладающего значительным влиянием, демонстрирует, насколько необоснованными были его попытки избежать суда в Лондоне», — заявил представитель Тугушева. По его словам, «это решение стало очередным препятствием для попыток господина Орлова лишить господина Тугушева его доли в «Норебо».

В заявлении говорится также следующее: «Сейчас, когда господин Рот подтвердил, что господин Тугушев имеет законное право на треть совместного бизнеса, позиция господина Орлова совершенно несостоятельна». Словно бы приглашая миллиардера к столу переговоров, авторы заявления добавляют: «Господин Тугушев намеревается продолжить рассмотрение иска в Высоком суде Лондона, чтобы добиться полного восстановления его прав и компенсации понесенного ущерба».

В ответ команда Орлова заявила Forbes, что ходатайство о передаче дела в российский суд было «исключительно формальным» и что решение суда «никаким образом не отражается на продолжающемся процессе».

Говоря о заявлении третьего сооснователя компании Магнуса Рота, представитель бизнесмена добавил: «Господин Орлов и господин Рот ведут спор о других вопросах. Аргументы защиты господина Рота не следует принимать на веру, поскольку они продиктованы корыстными интересами».

Предварительное судебное заседание, где будет установлен график основного судебного процесса, запланировано на май 2020 года.

Дэвид Доукинс

Перевод Натальи Балабанцевой

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