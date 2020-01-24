Скандалы: iPhone преткновения в деле Евгении Исаенковой

СКР пытается найти доказательства вины экс-главы Раменского района путем взлома трех смартфонов, но дальше деклараций дело не двигается

Мособлсуд оставил в силе решение о продлении ареста экс-главе Раменского района Подмосковья Андрею Кулакову. Он обвиняется в убийстве зампредседателя общественной палаты района Евгении Исаенковой. За время, пока Кулаков находится под стражей, ГСУ СКР по МО намерено «взломать» целых четыре iPhone, которые принадлежали обвиняемому и убитой. Ранее считалось, что вскрыть iPhone без желания владельца невозможно.

Как рассказал источник «Росбалта» в правоохранительных органах, следствие на данный момент так и не смогло установить, как Кулаков и Исаенкова договаривались о встрече в роковую ночь. И это в условиях того, что отсутствуют записи с камер наблюдения не только момента, когда Кулаков выходил из дома для поездки к Исаенковой, но и вообще его передвижений. Сам он факт встречи отрицает, уверяя, что был на пикнике с семьей и друзьями, а потом спал всю ночь дома. Нет и соединений между телефонами жертвы и предполагаемого злоумышленника. Оперативники подозревают, что о встрече они договаривались через мессенджеры. Если данный факт удастся подтвердить, это станет важнейшим доказательством. У самой Исаенковой оказались три личных iPhone, а также телефон другой марки, который она одолжила поздно вечером 1 мая у дочери. С последней трубкой проблем не возникло, в нее быстро «заглянули». Оказалось, что Евгения использовала этот телефон лишь как навигатор, направляясь на встречу к убийце. Доступ в три ее iPhone зашифрованы, просмотреть информацию в них правоохранители не могут. Та же ситуация с iPhone Кулакова, сам он доступ не дает. У следствия есть все основания полагать, что через них пара договорилась о встрече, а также, что в телефонах может содержаться информация, которая поможет точнее прояснить подробности их отношений. В том числе и мотив конфликта, который так до конца и не установлен.

Ранее считалось, что iPhone — самых защищенный смартфон, без желания владельца его невозможно взломать. Однако СКР уверяет, что преодолел эту проблему. В экспертизе четырех iPhone, изъятых по «делу Исаенковой», указано, что смартфоны будут полностью разрушены, из них придется выпаять некие блоки, которые вмонтируют в экспериментальное оборудование. Это оборудование, как показали эксперименты, способно дать доступ ко всему содержимому iPhone, включая мессенджеры.

Как установили следователи, 1 мая Евгения Исаенкова весь день отсутствовала дома. Она вернулась поздно вечером, но вскоре вновь начала куда-то собираться. При этом зачем-то соблюдала меры конспирации: оставила дома все свои смартфоны, а в навигатор взятого у дочери телефона ввела адрес «улица Арктическая». Позже было установлено, что между прибытием женщины на место и ее убийством прошло чуть более часа.

Женщины хватился ее муж (они жили в одном доме, но по факту уже давно не состояли в брачных отношениях), который подал заявление в полицию. 4 мая Исаенкову нашли мертвой в принадлежавшем ей автомобиле Mercedes, стоявшем в лесополосе на улице Арктическая.

Супруга Кулакова пояснила на допросе, что в праздничный день они были всей семьей на шашлыках у друзей. Вернулись домой вечером, сели вместе смотреть фильм. Потом она уснула. Когда встала утром, одежда мужа была на тех же местах, что и вечером. Женщина уверена, что квартиру он не покидал. Камеры наблюдения на подъезде Кулакова в это время не работали.

По версии следствия, близкие отношения между Кулаковым и Исаенковой начались еще 10 лет назад. Женщина хотела, чтобы чиновник расстался с женой и женился на ней. На этой почве у них часто возникали ссоры, а в 2014 году произошел очень крупный конфликт. Тогда расстроенная общественница рассказала супруге Кулакова об измене ее мужа, а также прислала их любовную переписку. Семья чиновника оказалась на грани краха. С большим трудом Кулакову удалось удержать жену, он пообещал ей навсегда расстаться с Исаенковой. И расстался было, но потом опять возобновил с ней отношения.

По мнению источников «Росбалта», незадолго до убийства женщина стала чаще требовать, чтобы чиновник бросил жену и ушел к ней. Супруга начала подозревать мужа в измене. Кулаков стал опасаться, что повторятся события 2014 года, но на этот раз он потеряет жену навсегда.

Александр Горячев

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