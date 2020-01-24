Песков: Если граждане проголосуют против, поправки в Конституцию не вступят в силу

24.01.2020, 13:49, Новости дня

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию не «является простой формальностью», если «люди посчитают нецелесообразным, то так и произойдет». Как передает РБК, об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, устроить голосование было решением президента, «хотя де-юре такой необходимости нет». «Но тем не менее оно не является формальностью, и это будет голосование «за» или «против», — добавил Песков.

Накануне председатель Центризбиркома Элла Памфилова предложила назвать всенародное голосование по поправкам в Конституцию «эксклюзивной, разовой, уникальной акцией». «Я думала о терминах, чтобы не было путаницы. Давайте введем термин эксклюзивная, разовая, уникальная акция, чтобы не было путаницы, чтобы не было ссылок на действующее законодательство», — сказала она.

Памфилова вновь заявила, что для референдума по президентским поправкам нет оснований.  Она отметила, что сейчас по этому поводу «много спекуляций».

Ранее депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию, предложенный президентом Владимиром Путиным. За законопроект проголосовали все 432 депутата.

Во втором чтении законопроект рассмотрят 11 февраля.

15 января президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, потребовал внести ряд поправок в Конституцию, среди них отказ от приоритета международного права, назначаемый Думой премьер и новые ограничения для кандидатов в президенты.

В тот же день была сформирована рабочая группа по подготовке этих поправок, а на следующий день они были внесены в Госдуму.

 



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