«Спросите у Ходорковского». Песков объяснил, почему Путин «не может помиловать Иссахар»

Президент Владимир Путин не может помиловать осужденную за контрабанду гашиша израильтянку Нааму Иссахар, поскольку она не обращалась с такой просьбой. Как передает РБК, об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Как можно помиловать, если девушка не просит о помиловании? Понимаете, что ситуация такая, должны быть соблюдены формальности», — сказал Песков.

Журналисты напомнили Пескову, что бывший глава «ЮКОСа» Михаил Ходорковский, помилованный президентом, не просил об этом. «Вы многого не знаете, со временем вы узнаете, спросите у Ходорковского», — сказал Песков.

Ранее глава Общественного совета при МВД адвокат Анатолий Кучерена заявил, что Наама Иссахар может быть передана в Израиль для отбывания наказания на родине.

Накануне стало известно, что Наама Иссахар не стала писать президенту Владимиру Путину ходатайство о помиловании. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

При этом она заявила, что слова Путина можно расценивать как «надежду на досрочное освобождение девушки».

Ранее Путин после встречи с матерью Иссахар заявил, что «все будет хорошо». «Я действительно сейчас встретился с мамой Наамы. Для меня ясно, что Наама из очень хорошей, порядочной семьи. Мне известна позиция премьер-министра, который просит принять соответствующее решение. Все это, безусловно, будет учтено при принятии этого окончательного решения», — сказал Путин.

СМИ сообщали ранее со ссылкой на источники, что Путин может помиловать Иссасхар перед визитом в Израиль.

В апреле 2019 года Иссахар задержали в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево, где она делала пересадку во время перелета из Дели в Тель-Авив. В ее багаже нашли 9,6 г гашиша.

В октябре 2019 года ее приговорили к 7,5 годам колонии за хранение и контрабанду наркотических веществ. Иссахар не отрицала, что у нее в рюкзаке были наркотики, но не признавала вину в контрабанде.

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