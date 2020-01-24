Эйфелева башня закрылась для посещения из-за забастовки

Эйфелева башня закрыта для посетителей в пятницу, 24 января, в связи с забастовкой её обслуживающего персонала, который выступает против пенсионной реформы. Об этом сообщает газета Le Figaro.

В компании SETE, которая занимается обслуживанием парижской достопримечательности, отметили, что участие сотрудников в забастовке «не позволяет принимать посетителей в оптимальных условиях безопасности». При этом площадка перед Эйфелевой башней остаётся доступной для посетителей.

Как отмечает Le Figaro, это уже третий случай закрытия башни с 5 декабря, когда началась общенациональная забастовка против пенсионной реформы. Сегодня её проект должны представить на заседании французского кабинета министров. Главной причиной вспыхнувших в Париже акций протеста стали некоторые положения реформы — в частности, увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 лет и лишение некоторых категорий работников привилегий и специальных условий для выхода на пенсию.

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