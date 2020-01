Автоновости: Пикап Toyota Takoma превратили в один из самых диких дрифт-каров в мире

Пикап в роли суперкара, умеющего «раздать угла» – уже не новость благодаря хотя бы знаменитому Кену Блоку. Но построенный в Калифорнии экстремальный вариант Toyota Tacoma предназначен, по всей видимости, не для шоу, а для суровых боев на реальных треках.

Руководителем проекта выступил Брэд ДеБерти из телешоу TwinTurbos на канале Discovery, а в постройке ему помогали специалисты подразделения Toyota Racing Development – хотя, строго говоря, от "Тойоты" у пикапа с простым именем Performance Truck осталось довольно мало.

Если точнее, то пассажирская капсула и часть передней силовой структуры кузова – все остальное, включая раму, ходовую часть и двигатель, либо сделано самостоятельно, либо позаимствовано из неожиданных источников. С нуля изготовлены, скажем, грузовая панель, которой никогда не перевозить поклажу, и панели кузова, включая радикально расширенные колесные арки и аэродинамический обвес с гигантским антикрылом.

How long do you think my @bfgoodrichtires lasted?? @theperformancetruck #jdmlifestyle #jdm #import #tacoma #toyota #drift

Самым броским элементом оформления пикапа можно назвать, пожалуй, впечатляющий воздухозаборник на крыше, который уводит воздух прямо в кузов. По некоторым данным, он служит для охлаждения топливной системы. А в движение этот дикий пикап приводится восьмицилиндровым мотором TRD, позаимствованным у болида гоночной серии NASCAR: по слухам, мотор способен развивать до 900 л.с.

Turn up the volume���� @theperformancetruck is mad ���� Watch it run on Discovery Channel Monday night on @twinturbos !! — — Subscribe to my YouTube, videos dropping soon! Link in bio — #jdm #jdmlifestyle #import #tacoma #stance

Любопытно, что на постройку пикапа у участников проекта ушло всего три месяца. Где именно он будет выступать, пока неизвестно, но уже ходят активные слухи, что Performance Truck получит виртуальный аватар в видеоигре Forza Horizon 4.

