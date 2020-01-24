Столб черного дыма над Новочеркасской ГРЭС напугал жителей города

МЧС говорит о плановых работах, а источники на станции называют в качестве причины аварию — разрыв трубы в отсеке одного из блоков.

Черный столб, который внезапно появился над Новочеркасской ГРЭС накануне, вызвал беспокойство дончан. Люди стали активно снимать страшную картину и выкладывать ролики в соцсетях. Началось активное обсуждение. Кто-то предположил, что на ГРЭС произошла авария, кто-то, сославшись на сотрудников самой станции, сообщил о разрыве одной из труб, пишет «Блокнот Ростов-на-Дону».

В свою очередь МЧС пытается успокоить население, развеяв слухи и домысли. Здесь вообще категорично заявили, что ничего не горит. А клубы дыма объяснили просто – «плановый технологический выброс пара». Одним словом, ни жителям Новочеркасска, ни тем более поселков, расположенных рядом с ГРЭС, ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

Но журналисты местных изданий выяснили, что никаких плановых проверок не проводится. В частности, изданию «Ерш» свои люди на ГРЭС сказали, что произошла авария: на одном из блоков разорвалась труба, и горячий пар, который находится под сильнейшим давлением, вырвался наружу. Также источник объяснил, что вырвавшийся наружу столб пара настолько мощный, что смог сломать не только конструкции в цехе, но и крышу пробить. А черным стал, потому что «по дороге» поднял наслоение угольной пыли, уточнил работник станции.

По счастью, никто не пострадал.

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