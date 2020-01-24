Хакер заработал миллионы на краже паролей россиян и избежал тюрьмы

24.01.2020, 13:47, Новости дня

Ему удалось выручить больше 4,5 миллионов рублей.

Хакера из Кемерова приговорили к двум годам лишения свободы условно за кражу логинов и паролей пользователей интернета. Продавая эти данные третьим лицам, он менее чем за год сумел заработать свыше 4,5 миллионов рублей.

Таким способом заработка злоумышленник занимался в течение 11 месяцев. На 24 января 2020 года число пострадавших от хакера неизвестно.

Логины и пароли россиянин добывал при помощи некоего вируса, распространением которого тот занимался в интернете. Заражая компьютеры пользователей, он получал сведения об их персональных данных.

Однако хакеру удалось избежать тюремного заключения: суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно. Сейчас на рассмотрении находится вопрос об обращении денег добытых осужденным в пользу государства.

Ранее эксперты назвали самые уязвимые мишени хакеров.



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