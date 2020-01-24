Хакер заработал миллионы на краже паролей россиян и избежал тюрьмы

Ему удалось выручить больше 4,5 миллионов рублей.
Хакера из Кемерова приговорили к двум годам лишения свободы условно за кражу логинов и паролей пользователей интернета. Продавая эти данные третьим лицам, он менее чем за год сумел заработать свыше 4,5 миллионов рублей.
Таким способом заработка злоумышленник занимался в течение 11 месяцев. На 24 января 2020 года число пострадавших от хакера неизвестно.
Логины и пароли россиянин добывал при помощи некоего вируса, распространением которого тот занимался в интернете. Заражая компьютеры пользователей, он получал сведения об их персональных данных.
Однако хакеру удалось избежать тюремного заключения: суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно. Сейчас на рассмотрении находится вопрос об обращении денег добытых осужденным в пользу государства.
Ранее эксперты назвали самые уязвимые мишени хакеров.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Третья супруга футболиста Дмитрия Тарасова на странице в Instagram пояснила о «приближающейся утиной походкой к финишу» второй беременности. Сейчас Анастасия Костенко находится примерно на 36-й неделе срока, то есть, вторая малышка в семье спортсмена и модели должна родиться в начале февраля. Несколько месяцев назад Анастасия Костенко, не скрывающая желания иметь большую семью, пояснила поклонникам в […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Обнаженная грудь супруги Александра Цекало Дарины Эрвин свела с ума пользователей Сети / 18 января
- Мнение: Отказы / 26 марта
- Мнение: Зависший импичмент / 21 декабря
- Никасу Сафронову заказали икону и ликом Юлии Началовой / 16 января
- Малышева восхищается умывальниками в своей лондонской квартире / 23 декабря
- Угощения с новогоднего стола провоцируют развитие болезней ЖКТ у животных / 29 декабря
- Мнение: Поклонника нацистов обидеть может каждый / 16 декабря
- Алена Свиридова объяснила, что не любит Новый год из-за его «тягомотины натужной» / 6 января