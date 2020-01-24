ВОЗ приказал приготовиться: что ждать от страшного штамма коронавируса?

Число жертв достигло 26 человек, эпидемию пока не объявляют.

Всемирная организация здравоохранения провела экстренное совещание на тему угрозы нового китайского коронавируса и обнародовала предупреждение – все страны должны быть готовы к «вторжению» страшного штамма-убийцы. СМИ уже выпустили подробный рассказ о том, что собой представляет коронавирус, что от него ждать, придет ли он в Россию и есть ли от него лекарство. Отдельно многих волнует, можно ли заразиться через посылки с «Али Экспресс».

Тем временем, трагическая статистика растет – вирус собрал уже 26 жертв, число заболевших достигло 830, а болезнь прорвалась за границы Китая в семь стран. До 23 января смертельные случаи регистрировались только в Ухани, но вчера скончался первый человек за пределами города. В Сети можно найти видео санитарной обработки улиц китайских городов. Заболевших помещают в непроницаемые боксы, а врачи работают исключительно в костюмах химзащиты.

Пока что ВОЗ не объявляет об эпидемии, но настоятельно рекомендует всем государствам принять меры по недопущению распространения вируса. Об этом сообщает Роспотребнадзор, уточняющий: необходимо вести активный эпидемиологический надзор, выявлять болезнь, отслеживать контакты заразившегося и блокировать продвижение вируса. ВОЗ добавляет, что страны должны делиться с мировым сообществом любой информацией о вирусе и вносить вклад в его изучение.

Город Ухань, с которого началось распространение коронавируса, закрыт – оттуда нельзя вылететь или уехать поездом и автомобилем, на дорогах стоят заставы. Всего изоляция коснулась 13 городов. В Пекине и Шанхае введен в действие высший уровень реагирования. Закрыты многие места массового посещения, например китайский Диснейлэнд.

Роспотребнадзор рекомендует гражданам России воздержаться от поездок в Китай.

Судя по размещенным в интернете видео, на городе Ухань зараженные вирусом люди просто падают посреди улицы.

О вирусе 2019-nCoV пока известно недостаточно для борьбы с ним. Однако ясно, что он передается воздушно-капельным путем и вызывает атипичную пневмонию, грозящую летальным исходом. Отличие его от обычного вируса гриппа в частности в том, что он развивается не в верхних дыхательных путях, а в легких. Именно поэтому он обязательно переходит в пневмонию.

Сперва переносчиками вируса были лишь летучие мыши и змеи. Однако после мутации в змеином организме штамм стал смертельно опасен, обретя способность передаваться от человека к человеку. Известно, что вспышка вируса началась с продуктового рынка в Ухани, где можно купить мясо самых разных животных, например лис, дикобразов, крокодилов, павлинов. А также змей – от которых, скорее всего, и заразился первый человек.

Бороться с вирусом медики пока не умеют, однако ученые ведут разработку вакцины. В разработках участвуют и российские специалисты, а Коалиция за инновации в сфере готовности к эпидемиям (CEPI) объявила о запуске трех программ разработки препарата.

Напомним, что китайские биологи сделали снимок коронавируса с помощью электронного микроскопа, и объем знаний о «новой чуме» постоянно растет.

В Россию (и в целом в Европу) коронавирус пока не пришел – подозрения о прилетевших из Китая носителях не подтвердились. Однако угроза существует, и она велика. В аэропортах введены повышенные меры предосторожности – прилетающим измеряют температуру с помощью инфракрасного тепловизора, при малейших подозрениях человека с признаками болезни госпитализируют.

Выявить коронавирус вне лаборатории сложно, у него слишком распространенные симптомы – высокая температура, насморк и кашель.

Что касается посылок с «Али Экспресса», весьма популярного среди россиян сайта, то врачи не видят в них большой угрозы, если речь не идет о продуктах питания. Если это гаджет или одежда, то вирус в такой посылке сможет выживать максимум сутки.

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