Глава Чувашии заставил пожарного попрыгать ради ключей от машины

Руководитель региона поиздевался над офицером.
Глава Чувашии Михаил Игнатьев поиздевался над пожарными во время церемонии вручения ключей от новых служебных машин.
Руководитель региона заставил молодого работника подпрыгнуть ради того, чтобы взять в руки ключи от новых служебных машин.
При этом в официальный сюжет для местного телевидения запись поступка главы Чувашии не вошла.
Ранее Игнатьев призвал «мочить» журналистов и блогеров, критикующих власть. «Надо мочить. Рассказывать, откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают», — поручал чиновник. Позднее глава региона извинился за слово «мочить».
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