Глава Чувашии заставил пожарного попрыгать ради ключей от машины

24.01.2020, 13:46, Новости дня

Руководитель региона поиздевался над офицером.

​Глава Чувашии Михаил Игнатьев поиздевался над пожарными во время церемонии вручения ключей от новых служебных машин.

Руководитель региона заставил молодого работника подпрыгнуть ради того, чтобы взять в руки ключи от новых служебных машин.

При этом в официальный сюжет для местного телевидения запись поступка главы Чувашии не вошла. 

Ранее Игнатьев призвал «мочить» журналистов и блогеров, критикующих власть. «Надо мочить. Рассказывать, откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают», — поручал чиновник. Позднее глава региона извинился за слово «мочить». 



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