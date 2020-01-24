Глава Чувашии заставил пожарного попрыгать ради ключей от машины

Руководитель региона поиздевался над офицером.

​Глава Чувашии Михаил Игнатьев поиздевался над пожарными во время церемонии вручения ключей от новых служебных машин.

Руководитель региона заставил молодого работника подпрыгнуть ради того, чтобы взять в руки ключи от новых служебных машин.

При этом в официальный сюжет для местного телевидения запись поступка главы Чувашии не вошла.

Ранее Игнатьев призвал «мочить» журналистов и блогеров, критикующих власть. «Надо мочить. Рассказывать, откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают», — поручал чиновник. Позднее глава региона извинился за слово «мочить».

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