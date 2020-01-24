Все стороны личности: Майли Сайрус, Уилл Смит, Дрю Бэрримор и другие знаменитости приняли участие в шуточном флешмобе Долли Партон

Найти такую женщину, в которой будет все это,

— подписала певица шуточный коллаж, который тут же разошелся по социальным сетям.

Ироничная картинка понравилась не только обычным пользователям Instagram, но и коллегам Долли по шоу-бизнесу. Принять участие в несанкционированном флешмобе — вряд ли Партон рассчитывала на такую виральность своей затеи — решили Майли Сайрус, Уилл Смит, Дрю Бэрримор, Наоми Кэмпбелл, Донателла Версаче, Джессика Честейн, Дженнифер Гарнер, Сара Мишель Геллар, Эллен Дедженерес, Джанет Джексон, Кайл Маклахлен, Керри Вашингтон, Гордон Рамзи, Стивен Тайлер и многие другие.

Долли Партон

Суть мема в том, чтобы собрать коллаж из четырех своих портретов, которые могли бы стать аватарками в четырех социальных сетях — Facebook, Instagram, Tinder и Linkedin (социальная сеть для поиска и установления деловых контактов, заблокирована в России с 2016 года). Поскольку каждый из проектов преследует разные цели — найти друзей, показать свой ежедневный образ жизни, найти партнера или работу — то и снимки приходится подбирать максимально разные.

Многие актеры подошли к составлению коллажа творчески и использовали в нем кадры из своих фильмов. А Уилл Смит и вовсе картинкам предпочел эффектные видеоролики.

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Публикация от Will Smith (@willsmith)23 Янв 2020 в 8:39 PST

Долли Партон — американская кантри-певица и актриса. 19 января она отпраздновала свое 74-летие. Она написала более шестисот песен и двадцать пять раз поднималась на верхнюю позицию кантри-чартов журнала Billboard. Долли признана одной из самых успешных певиц в своем жанре. Ее нередко называют «Королевой кантри». В 2016 году Партон (благодаря перезаписи хита Jolene вместе с группой Pentatonix) стала единственной исполнительницей, чьи хиты появлялись в топ-20 кантри-чарта Hot Country Songs все последние шесть десятилетий подряд (1960-2010-е годы).

Иван Ургант Наоми Кэмпбелл Майли Сайрус Джессика Честейн Дрю Бэрримор Донателла Версаче Дженнифер Гарнер Сара Мишель Геллар Эллен Дедженерес Джанет Джексон Кайл Маклахлен

Керри Вашингтон Минди Калинг Гордон Рамзи Рейчел Зои

Джимми Киммел

Стивен Тайлер

Дипло

Во флешмобе приняла участие даже Художественная галерея Онтарио, которая распределила по соцсетям картины следующих художников: Жан-Жака Эннера, Лоры Мюнц Лайл, Огастеса Джона и Артура Хьюза (по часовой стрелке). Разумеется, не обошлось и без коллажа по мотивам главного сериала начала нулевых — «Секса в большом городе».

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