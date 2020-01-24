Малыш на прогулке: младший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон замечен в музее без родителей

Находясь под пристальным вниманием общественности, Кейт Миддлтон и принц Уильям делают все возможное, чтобы их дети получали воспитание, не обремененное высокими титулами. Формировать здоровые привычки им помогают различные ритуалы, которые ничем не отличаются от тех, что есть в обычных семьях. Так, на днях младший сын герцога и герцогини Кембриджских был замечен с няней Марией Терезой Туррион Борралло на экскурсии в музее науки в Лондоне. Полуторагодовалый Луи с интересом рассматривал экспонаты с динозаврами, когда его заметили другие посетители и сфотографировали на телефон. Примечательно, что вокруг малыша и его няни не было толпы охранников, и они вели себя так, чтобы не привлекать лишнего внимания.

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Публикация от Royal_Kids (@royal_kiddos)23 Янв 2020 в 9:04 PST

Среди других традиций королевской семьи — прогулки в парках и совместные обеды в бюджетных заведения. Как стало известно, герцог и герцогиня Кембриджские регулярно ходят вместе с детьми пообедать в паб, когда приезжают в гости к родителям Кейт, а принцесса Шарлотта там играет с другими малышами на площадке. Заведение Old Boot Inn находится в родной деревне Кейт Баклбери, в графстве Беркшир. Там они всегда заказывают пастуший пирог. Дети его едят с огромным удовольствием. Об этом Mirror рассказалхозяин паба Андре Клаассен:

Я думаю, им нравится приходить сюда, потому что здесь люди оставляют их в покое, никто не просит сделать селфи. Когда Джордж появляется здесь, он обычно одет в камуфляжный костюм, и я всегда притворяюсь, что не вижу его. Шарлотта очень милая девочка, любит играть в саду с дочерью моего партнера Ребеккой. Однажды к нам приехал автобус, полный голландских туристов, так никто и не понял, что за соседним столиком обедала королевская семья — они всегда выглядят, как обычные люди.

К слову, этот паб пользуется популярностью не только у Кейт с мужем, но и у ее родителей — Кэрол и Майкл Миддлтон тут частые гости.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми

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