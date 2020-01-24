В Китае объявлен высший уровень угрозы из-за коронавируса

В Пекине с 24 января действует высший уровень угрозы для здоровья. Количество жертв коронавируса возросло до 29 человек.

Международное новостное агентство опубликовало интерактивную карту, где в режиме реального времени фиксируют новые случаи заболевания. Под особой угрозой находится Китай, несколько случаев зафиксировано в Таиланде и Японии. Вирус уже пересек океан. Эксперты заговорили об искусственном происхождении вируса, однако это пока только одна из версий, пишет ТВ Центр. Ранее сообщалось, что в китайском городе Ухань начали строить больницу для зараженных коронавирусом. Медучреждение должно открыться примерно через неделю.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В Москве 24 января состоялось вручение кинопремии «Золотой орёл». Данное мероприятие накануне собрало практически всех ведущих российских актёров. Исключением не стала и 46-летняя Мария Миронова, которая в беседе с журналистами пояснила о материнских хлопотах. По словам актрисы, она очень рада присутствовать в списке номинантов на лучшую женскую роль второго плана за фильм «Громкая связь». Миронова […]