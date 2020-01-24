Лукашенко рассказал о конфликте с Россией из-за нефти

Конфликт между Россией и Белоруссией произошел из-за желания Москвы продавать Минску нефть по цене выше мировой, сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко при встрече с сотрудниками «Завода газетной бумаги» в Могилевской области.

«Несогласие и конфликт с Россией произошли из-за того, что от нас потребовали за нефть платить цену больше, чем мировая», – сообщил Лукашенко, передает БелТА.

При этом Лукашенко рассказал о видах на альтернативные поставки нефти, помимо закупок в России. «Вы же видите, что каждый год перед новым годом нам приходится стоять на коленях и вымаливать эти нефтепродукты», – сообщил Лукашенко.

Он подчеркнул, что в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным отнюдь не блефовал и рассказал, как Белоруссия будет действовать, если Москва не изменит свою позицию. «Это не блеф, это не то, что, как они там говорят, Лукашенко ставки поднимает перед переговорами. Никаких ставок. Мы просто смотрим, что мы будем иметь, сколько мы будем при этом терять», – сообщил белорусский лидер.

По его словам, один из маршрутов альтернативной поставки – через порты на Балтике, таким образом уже закуплена и поставляется партия норвежской нефти. Еще один балтийский маршрут – из Гданьска по одной из ниток нефтепровода «Дружба», который для этого необходимо будет запустить в реверсном режиме. Третье направление, продолжил Лукашенко, – через Украину с Черного моря.

«И четвертое – это Россия. Мы не отказываемся от этой нефти. Но таким образом произойдет диверсификация поставок. То есть мы не из одной страны от монополии будем получать нефть», – сообщил Лукашенко.

По его словам, Минск договаривается со всеми участниками мирового рынка: с «американцами, Саудовской Аравией, Эмиратами. Блестящие у меня с ними отношения. Говорят, сколько надо, столько нефти поставим. Конечно, это мировая цена. Но качество нефти там лучше».

Напомним, нефтяная ссора с Россией вынудила Белоруссию искать альтернативное черное золото. И первую партию нероссийской нефти Белоруссия уже приобрела – в Норвегии. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем обернется для Белоруссии отказ от российского сырья.

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