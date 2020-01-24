Песков ответил на вопрос об обязанностях Орешкина, Мединского и Козака

24.01.2020, 13:44, Новости дня

Полномочия Максима Орешкина, Владимира Мединского и Дмитрия Козака, назначенных в администрацию главы государства, будут распределены не позднее понедельника, 27 января, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Я пока возьму паузу и не буду вам ничего говорить о распределении, кто чем будет заниматься. Надеемся, что сегодня (пятница, 24 января, – прим. ВЗГЛЯД) до конца дня или в понедельник соответствующие изменения в распределении обязанностей будут подписаны», – приводит его слова ТАСС.

Песков добавил, что у Орешкина будет практически тот же функционал, что был у Андрея Белоусова, который до назначения в правительство работал помощником президента по экономическим вопросам.

Напомним, Путин назначил своими помощниками бывшего главу Минэкономразвития Максима Орешкина и экс-министра культуры Владимира Мединского. Дмитрий Козак стал новым, третьим, замглавы администрации президента.



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