Порошенко пришел в Госбюро расследований вместе с 12 нардепами от «Евросолидарности»

Экс-президент Украины и народный депутат от фракции «Европейская солидарность» Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований. Видео обнародовано на Facebook-странице Порошенко.

Вместе с адвокатами Порошенко попытался пройти в здание ГБР, однако на проходной его и ряд депутатов от «Евросолидарности» остановили сотрудники Национальной полиции.

На странице экс-президента говорится, что депутаты «Европейской солидарности» вместе с членами семей героев Небесной сотни с 10.00 требуют встречи с главой ГБР. Они хотят просить о недопуске к исполнению обязанностей в ГБР бывшего адвоката беглого президента Виктора Януковича Александра Бабикова.

В результате после словесной перепалки правоохранители пропустили бывшего президента и его адвокатов для проведения допроса.

Речь идет о вызове на допрос в качестве свидетеля в рамках уголовного производства о возможном совершении государственной измены при согласовании Минских соглашений об урегулировании ситуации на Донбассе в 2015 году.

Издание «Украинская правда» написало, что с Порошенко было 12 нардепов, среди них Ирина Геращенко, Артур Герасимов, Николай Княжицкий, Владимир Арьев, Нина Южанина.

Нині я у ДБР, йду на допит по Мінських угодах. Вони будуть намагатися робити з цього політичне шоу у стилі «Сватів» чи «95 кварталу». Бо вони вміють робити лише шоу. Але ми не дамо їм цього зробити! Будемо вимагати державницької позиції. Фракція Європейська Солідарність з 10 ранку вимагає зустрічі з головою ДБР. Родини Героїв Небесної Сотні і наші депутати вимагають недопущення до виконання обов’язків у ДБР колишнього адвоката Януковича. Поліція та ДБР мають дотримуватися закону. Хочу наголосити, що недопущення народних депутатів і родин Небесної Сотні в приміщення ДБР є брутальним порушенням закону. Узявся передати керівництву ДБР спільне звернення народних депутатів України та родин Героїв Небесної Сотні. Posted by Петро Порошенко on Reede, 24. jaanuar 2020

18 января ГБР сообщило, что вызывает Порошенко на допросы 21-го и 24 января, и опубликовало соответствующие повестки. В партии «Европейская солидарность» заявили, что бюро умышленно назначило допросы их лидера на те даты, когда он планировал находиться в Швейцарии.

20 января Головань сообщил, что Порошенко не получал повесток о вызове на допрос в ГБР, он пришел за ними в ведомство сам и намерен посетить ГБР 24 января. Адвокат сказал, что на 21 января экс-президент повестку не получил.

В ГБР заявили, что готовят принудительный привод.

По информации ГБР, по состоянию на конец ноября 2019 года Порошенко фигурировал в 13 уголовных производствах.

5 декабря тогдашний директор ГБР Роман Труба говорил, что его ведомство готовит еще одно уголовное производство в отношении Порошенко, оно касается назначения на должность заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. По его словам, это будет уже 14-е производство против экс-президента.

10 декабря стало известно, что Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство по факту возможного совершения государственной измены Порошенко при подписании Минских соглашений. Адвокат экс-президента Игорь Головань считает, что это производство может навредить нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому, поскольку для его команды Минские договоренности продолжают служить основой работы нормандского формата.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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